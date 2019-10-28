棒球》味全龍打冬盟、6隊參戰 11月4日起售票

味全龍將會參與冬盟賽事。（資料照，記者林國賢攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019亞洲冬季棒球聯盟即將於11月23日點燃戰火，進入第七屆的亞洲冬季棒球聯盟將由分別來自台、日、韓的六支隊伍相互較勁。今年在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場及嘉義市棒球場都能看到冬季聯盟賽事，預售票將從11月4日中午12:00於全家便利超商FamiPort及FamiTicket開始販售。歡迎球迷朋友們熱烈進場關注台灣冬季棒球盛事。

今年參賽隊伍包含中職聯隊、日職紅隊、日職白隊、日本社會人隊、韓職聯隊及味全龍隊。六隊在23天的賽程中，將進行51場例行賽和5場季後賽，每支球隊在例行賽將各出賽17場，例行賽一共安排在3座球場舉行，包括臺中洲際棒球場，雲林斗六棒球場及首度舉辦冬盟的嘉義市棒球場。

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1月23日開幕第一天，六支球隊將先後登場。中午兵分兩路同時開打，台中洲際球場由日本社會人隊與日職紅隊進行日本內戰，斗六球場則是味全龍隊迎戰來訪的韓職聯隊。晚上在洲際球場賽前舉辦簡單隆重的開幕儀式後，台日大戰的壓軸好戲將由中職聯隊與日職白隊正面交鋒。日本職棒以及南韓職棒歷年都派出優質新秀，老朋友新面孔的味全龍隊也將於冬盟亮相。而地主中職聯隊去年成績再上一層樓拿下亞軍，今年期待在林威助總教練的帶領下，打出好成績。

為回饋長期支持中華職棒的球迷朋友，今年冬盟同樣維持週一至週四免費入場，週五全票150元，週六、日則是200元；五六名排名賽全票150元，四強賽和季軍賽全票票價為250元，冠軍戰則是300元。冬盟期間針對一日兩戰的賽事規劃一日票，也可以購買單一球場套票。預售票將於11月4日中午12:00起開跑，且至比賽前一天晚上23:59都能購買。只要在全家便利超商FamiPort及FamiTicket購買預售票可享現場票價之八折優惠，歡迎大家踴躍購票。

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