12強》台灣隊戰味全龍熱身賽先發出爐 火球男劉致榮將登板

劉致榮。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕世界12強台灣隊第2場自辦熱身賽在桃園球場出戰味全龍隊，台灣隊先發打線稍做更動，胡金龍打開路先鋒，張志豪扛中外野，林泓育蹲捕，王柏融依舊扛第三棒守右外野。
兩隊先發投手郭郁政，江少慶互換球隊，張進德擔任味全龍捕手，剛投完亞錦賽的劉致榮、吳昇峰以及張奕等人此役也會輪番登板，並比照首場自辦熱身賽，今天台灣隊投手將支援味全，提升投打對戰強度。另外，第8、9局模擬突破僵局制，加上12強賽各項時間限制相關規定，球員透過比賽熟悉。
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台灣隊先發打線：
1.胡金龍 左外野
2.林 立 三壘
3.王柏融 右外野
4.林泓育 捕手
5.陳俊秀 一壘
6.蘇智傑 指定打擊
7.張志豪 中外野
8.王勝偉 游擊
9.郭嚴文 二壘
張奕。（記者林正堃攝）
廖任磊。（記者林正堃攝）
廖任磊和王柏融寒暄。（記者林正堃攝）
王建民。（記者林正堃攝）
川崎宗則。（記者林正堃攝）
江少慶和味全隊教練寒暄。（記者林正堃攝）
陳俊秀和味全隊教練寒暄。（記者林正堃攝）
王柏融。（記者林正堃攝）
蘇智傑。（記者林正堃攝）
彭政閔。（記者林正堃攝）
台灣隊總教練洪一中。（記者林正堃攝）