游泳》台灣奧運A標泳將 赴日取經備戰東京奧運

台灣兩位達東京奧運A標的泳將王星皓與王冠閎，今前往日本鹿兒島鹿屋體育大學進行為期13天的運科檢測以及移地訓練。（國體大提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣兩位達東京奧運A標的泳將王星皓與王冠閎，今前往日本鹿兒島鹿屋體育大學進行為期13天的運科檢測以及移地訓練，鹿屋體大松下雅雄教授（Masao Matsushita）也在第一天下午接見兩位選手與隊職員。

日本鹿屋體大是台灣國立體育大學的姐妹校，本次由體育署、國體大、鹿屋體大、國訓中心與游泳協會五方合作，讓此次移地訓練實現。

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這一次的運科檢測由鹿屋體大運動生理學教授荻田太（Futoshi OGITA）與運動生物力學教授前田明 （Akira Maeda）的團隊合作，將進行最大攝氧量、血乳酸、水阻力、主動牽引系統等一系列生理檢測，以及動作技術分析。

水阻力檢測設定在每秒2.3公尺水流，選手每回合游五秒鐘，休息10秒鐘。選手以能游7回合以上作為訓練體能檢測及格標的，最多進行10回合結束。

動作技術分析則是在泳池水裡置放16臺高速攝影機，泳池上方也有8臺高速攝影機，用於記錄選手技術動作，再由運科人員向教練解釋選手目前技術動作缺失。鹿屋體大游泳池在1986年建置，其中水阻力檢測池亦結合密閉艙模擬低氧環境，每年十月與五月時期日本游泳國家隊也會前來鹿屋體大進行八週的低氧環境訓練。

王星皓（左）。（國體大提供）

本次台灣由國家隊預計停留13天，每週8回的訓練。除了進行運科檢測，也由鹿屋體大游泳隊總教練萬久博敏教授（Hirotoshi MANKYU）帶領王星皓與王冠閎進行游泳訓練，包含：輔助訓練、重量訓練，以及平日訓練監控方法。

鹿屋體大校長特別在接見王星皓與王冠閎時勉勵選手們要有更大的夢想，兩人結束移地訓練結束後，也將前往美國進行訓練與比賽。

王冠閎說表示，「鹿屋體大游泳池設備非常的完善，也引用了一些現代的技術，可以讓選手更清楚自己的狀況。」

王星皓說則認為，「雖然鹿屋體大游泳池很早以前就蓋好，但是設備卻比台灣許多游泳館還先進，游泳池的環境也非常好，校園也帶給我很好的感受，可以讓我好好享受訓練的過程。」

王冠閎（左）。（國體大提供）

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