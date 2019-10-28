NBA》關鍵挑戰錯失逆轉 獨行俠老闆推特開炮

獨行俠老闆庫班。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今日靠著當家球星里拉德（Damian Lillard）豪取28分，並在終場前8.4秒要求主帥史托茲（Terry Stotts）提出關鍵挑戰，讓獨行俠錯失逆轉良機吞敗，賽後獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）認為該次挑戰有爭議，憤怒在推特上開炮。

此役終場前8.4秒，拓荒者握有1分領先，但里拉德此時被吹判犯規，讓獨行俠前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）有機會站上罰球線超前比數，不過里拉德馬上當機立斷，要求教練史托茲提出挑戰，最終挑戰成功，在雙方跳球後，拓荒者奪回球權，獨行俠錯失絕佳逆轉機會。

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賽後，獨行俠老闆庫班不解為何裁判在挑戰後，只有口頭上對更改判決做解釋，沒有放出重播影片，氣得在推特上開炮大罵。

Fans in our arena have no idea why the foul was overturned. That’s not the way this should work — Mark Cuban （@mcuban） 2019年10月28日

「我是支持NBA挑戰制度的，但是判決一旦被推翻時，只有口頭上解釋而沒有重播影片的話，那就會是個問題，我們當下看得角度雖然像是沒有犯規，但其實身體早就接觸了，我們在場的球迷都對判決被推翻毫無頭緒，這不該是挑戰制度運作的方式。」庫班在推特上表達他的不滿。

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