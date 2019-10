NBA》關鍵挑戰錯失逆轉 獨行俠老闆推特開炮

獨行俠老闆庫班。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕拓荒者今日靠著當家球星里拉德(Damian Lillard)豪取28分,並在終場前8.4秒要求主帥史托茲(Terry Stotts)提出關鍵挑戰,讓獨行俠錯失逆轉良機吞敗,賽後獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)認為該次挑戰有爭議,憤怒在推特上開炮。

此役終場前8.4秒,拓荒者握有1分領先,但里拉德此時被吹判犯規,讓獨行俠前鋒芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)有機會站上罰球線超前比數,不過里拉德馬上當機立斷,要求教練史托茲提出挑戰,最終挑戰成功,在雙方跳球後,拓荒者奪回球權,獨行俠錯失絕佳逆轉機會。

賽後,獨行俠老闆庫班不解為何裁判在挑戰後,只有口頭上對更改判決做解釋,沒有放出重播影片,氣得在推特上開炮大罵。

Fans in our arena have no idea why the foul was overturned. That’s not the way this should work