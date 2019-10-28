網球》詹家姊妹搶10逆轉不成 年終賽首戰敗給匈法衛冕軍

詹詠然／詹皓晴WTA年終總決賽預賽女雙首戰吞敗。（資料照，圖片取自詹詠然臉書）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019WTA年終總決賽於深圳進行，詹詠然／詹皓晴初登場逆轉不成，2：6、7：5、6：10敗給去年冠軍的匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic），雙打紅組預賽未能開胡。

面對志在衛冕的第3種子匈法聯軍，第5種子詹家姊妹開賽接連遭到破發，陷入1：4落後，儘管第6局回破還以顏色，第7局她們發球又被突破，首盤拱手讓人；次盤雙詹全力反撲，盤中「互破大戰」中4度得逞，7：5扳回一城。只不過戰線拉入決勝搶10，大小詹錯失3：1開局，拉鋸至6：6時又連掉4分，總計苦戰1小時38分鐘落敗。

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雙詹明休兵1天，週四迎戰第8種子德國葛蘿菲德（Anna-Lena Groenefeld）／荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs）。預賽紫組方面，第2種子謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）昨歷經搶10開胡，「台捷聯軍」已朝4強邁出第一步，明晚將對上第6種子捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova）／卡雷茲可娃（Barbora Krejcikova）。

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