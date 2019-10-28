裙襬搖搖》台灣最高等級賽事卡司特強 總統蔡英文親自出席晚宴

〔記者林岳甫／台北報導〕2019年台灣裙襬搖搖LPGA將在週四（31日）於美麗華高爾夫鄉村俱樂部點燃戰火，本屆聚集包含今年5大賽冠軍女將，以及9名世界排名前10好手來台角逐金盃，今日在台北W Hotel進行選手晚宴，總統蔡英文更前來出席。

總統蔡英文出席台灣裙襬搖搖LPGA迎賓晚宴致詞。（記者簡榮豐攝）



本屆總獎金高達220萬美元（約6719.9萬台幣），而今年5大賽冠軍全數到齊，包括拿下全日空錦標賽、愛維養錦標賽冠軍的世界球后南韓高真榮、女子PGA錦標賽冠軍澳洲選手格林（Hannah Green）、美國公開賽冠軍南韓女將李晶恩6，以及英國公開賽冠軍日本好手涉野日向子，全部都來台參戰，力拚冠軍獎金33萬美元（約1007.9萬台幣）。

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台灣選手部分，世界排名87的徐薇淩去年一度有機會衝擊生涯首座LPGA冠軍，即使最後希望落空，但排名仍是台將最佳第6名。她今日選擇穿上大紅色洋裝出席選手晚宴，也期待能挾地主優勢，打出本季最佳表現。

台灣裙襬搖搖LPGA迎賓晚宴，台灣選手徐薇淩。（記者簡榮豐攝）



蔡英文今日百忙抽空出席選手晚宴，她在2017年成為首位前進高球場觀賽的現任總統，該屆於美麗華球場擔任重量級嘉賓，還在第18洞果嶺小秀推桿，並一桿就把小白球推進。

蔡英文這次僅決定出席選手晚宴，並不會再次到場觀賽。蔡總統打趣表示，「其實不到球場真正理由是我近來比較忙一點，第二個理由是我2017年參加過，我希望能保持我一桿推進洞的紀錄。」

台灣裙襬搖搖LPGA迎賓晚宴，台灣選手盧曉晴。（記者簡榮豐攝）



總統蔡英文出席台灣裙襬搖搖LPGA迎賓晚宴致詞。（記者簡榮豐攝）



總統蔡英文出席台灣裙襬搖搖LPGA迎賓晚宴致詞。（記者簡榮豐攝）



台灣裙襬搖搖LPGA迎賓晚宴，球后韓國高真榮（左）、加拿大布魯克.韓德森（右）。（記者簡榮豐攝）



台灣裙襬搖搖LPGA迎賓晚宴，美國選手N.柯達（右二）等。（記者簡榮豐攝）



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