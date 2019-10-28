12強》劉致榮猛飆157公里關門 台灣隊5：8輸味全龍

劉致榮飆到157公里。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕台灣隊第2場自辦熱身賽，眾所矚目的火球男劉致榮9局下壓軸登板，全場飆出最快157公里火球，雖遭中職全壘打王朱育賢棒打，仍單局飆2K，台灣隊終場5：8輸給味全龍。

台灣隊第二場熱身賽同樣採取「借將」方式增加強度，江少慶、張奕、林鋅杰、王躍霖、林凱威和劉致榮幫味全龍隊投球對上台灣隊打者；台灣隊投手則由龍隊投手前5局，6局起由廖乙忠、吳昇峰、陳禹勳和陳鴻文。

請繼續往下閱讀...

江少慶。（記者林正堃攝）

江少慶與張進德。（記者林正堃攝）

張奕。（記者林正堃攝）

張奕。（記者林正堃攝）

吳昇峰。（記者林正堃攝）

廖乙忠。（記者林正堃攝）

被視為先發人選的2名旅外大將江少慶、張奕，此役各投3局。江少慶僅被張志豪敲安，由於張志豪盜壘失敗，演出變相「9上9下」，4局下由張奕接替，單局被林立、林泓育敲2安，最後K掉陳俊秀化解危機，總計3局3K無失分。

借調至味全龍隊3棒的張進德，4局上從龍隊投手林子昱手中轟陽春砲，5局上又以滾地球送回1分，「幫」龍隊攻下2分。

張進德轟出陽春砲。（記者林正堃攝）

張進德轟出陽春砲。（記者林正堃攝）

張進德轟出陽春砲。（記者林正堃攝）

7局下，林鋅杰登板被林泓育敲安，又投2保送累積15球被換下場，王躍霖救火，卻被張志豪敲滾地球送回1分後，又遭王勝偉敲適時安打，加上龍隊守備失誤，台灣隊單局狂攻3分逆轉戰局。

8局上起執行0出局一二壘有人的突破僵局制，陳禹勳登板，遭借調龍隊的高宇杰敲適時安打掉2分。林凱威守住8局下，陳鴻文在9局上被味全吳睿勝、曾傳昇、洪瑋漢連敲3支適時安打，單局狂掉4分。

火球男劉致榮在9局下壓軸登場，卻遭到震撼教育，152公里火球被朱育賢拉出紮實的二壘安打，失掉2分，但隨後解決蘇智傑，甚至以157公里火球Ｋ掉張志豪，並以火球Ｋ掉王勝偉關門。

王柏融。（記者林正堃攝）

王柏融。（記者林正堃攝）

川崎宗則為隊友好表現吹口哨。（記者林正堃攝）

劉致榮在9局下壓軸登場，飆出157公里火球。（記者林正堃攝）

劉致榮飆到157公里。（記者林正堃攝）

劉致榮飆到157公里。（記者林正堃攝）

劉致榮。（記者林正堃攝）

劉致榮9局下壓軸登板，飆出全場最快157公里火球。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法