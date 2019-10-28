MLB》本屆世界大賽創稀有紀錄 上次發生已是23年前

史普林格。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年的世界大賽在今天打完前五戰，由太空人取得3勝2敗的領先，巧合的是這一次前五場都是由客場的球隊拿下勝利，上一次前五場都由客場球隊取勝已經是1996年的事情了，在大聯盟史上也僅發生過三次。

被問到是否有客場優勢時，國民游擊手透納（Trea Turner）笑稱:「我希望過去這三場都在客場，但是我們能擁有門票收益。」

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而太空人開路先鋒史普林格（George Springer）則表示:「我只覺得休息日對我們來說真的幫助很大，能夠暫時不用去處在比賽狀態中。」

上一次世界大賽前五場都是由客場球隊拿下，第一次是1906年的風城內戰，最終是白襪於第六戰在自家主場封王，第二次則是1996年洋基對上勇士的比賽，勇士先是在客場連拿兩勝後，連續失守三場主場，最後同樣在第六戰被洋基於紐約主場封王，這對太空人來說是一項非常有力的紀錄。

根據資料指出，今年例行賽主場球隊擁有5成29的勝率，而雙方聯盟冠軍賽則是有17勝13敗的優勢，但在加上在加上去年紅襪第四、五戰於道奇主場取勝後，客場球隊在世界大賽已經拿下七連勝了。

後天將迎來今年的第六戰，雙方將派出史崔斯柏格（Stephen Strasburg）對決韋蘭德（Justin Verlander），世界大賽的歷史裡第六戰的主場球隊拿下43勝24敗，有高達6成4的勝率，同時最近六次的第六戰中主場球隊拿下了五勝，唯一一次的例外是2016年的小熊成功在克里夫蘭連拿兩勝取得世界大賽冠軍。

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