NBA》三大主因解析 勇士從冠軍隊到落水狗

少了杜蘭特和K.湯普森的火力支援，柯瑞每場都遭重兵看守。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士近5年4度拿下季後賽西部頭號種子，且連5季殺入總冠軍賽，拿下3座金盃。但今夏杜蘭特、伊古達拉和卡森斯等一票主力離隊，加上K.湯普森因傷缺陣，全隊僅剩柯瑞獨挑大樑，導致過去擅長的跑轟體系瓦解，加上防守渙散，開季連2戰大敗而歸。

勇士前2戰一共輸掉47分，成為史上首支上季打進總冠軍賽，下季前2場合計輸分最多的球隊，也是勇士自2009-10球季後，首度吞下開季2連敗。

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勇士連兩戰讓對手命中率破錶，開幕戰讓快艇投籃命中率達63%，此役今又讓快艇命中率高達55.7%，最大落後達42分，92：120慘敗給雷霆。

勇士D.格林坦言，「我們表現爛透了，攻守都不在狀況內，是一支毫無競爭力的球隊。」

美媒認為，傷病問題、陣容洗牌和攻守失序，成為勇士從強權變成落水狗（Under Dog）的三大主因。

少了杜蘭特和K.湯普森的火力支援，柯瑞每場都遭重兵看守，拿手的三分球徹底被封鎖，近2場三分球20投僅4中，他表示，「現在根本不用談論進攻，當我們每波防守都被對手攻進，我們只能從底線發球；打不出快速的攻守轉換，進攻就完全失去節奏。」

本季加盟勇士，被寄予厚望的後衛D.羅素經驗仍不足，此役情緒失控，吞下2次技術犯規，僅留下6分、2助攻就被驅逐出場，也讓勇士調度捉襟見肘。

柯爾則認為，「勇士遇到過去幾季沒有的危機，目前受到傷兵影響，陣容並不完善，球隊僅有9名球員輪替，且沒有中鋒，我們必須面對前所未有的陣痛期。」

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