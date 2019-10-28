ABL》夢想家、富邦勇士和解一起做夢 「內戰」將在12月舉行

夢想家與ABL聯盟達成共識。（資料照，寶島夢想家提供）

〔體育中心／綜合報導〕寶島夢想家在2017年加入ABL（東南亞職業籃球聯盟）時，即與官方簽定10年台灣獨家經營權，自今年六月台北富邦勇士隊提出欲申請加入ABL起，夢想家與ABL即積極溝通相關事宜，但ABL本來並無預設台灣會有兩支球隊，同時對台灣籃球環境了解有限，因此討論比預期複雜。經過五個多月的討論，近期雙方已有共識，ABL也在今天（28日）發表相關聲明，向夢想家致謝。

ABL聲明中提到：「感謝寶島夢想家的努力，夢想家憑著對籃球的熱情與決心，短短兩個賽季成為最受歡迎的球隊，不僅獲得台灣球迷認同，也成為ABL的重點合作夥伴。感激寶島夢想家的高度與遠見，夢想家擁有台灣球隊獨家經營權，面對其他球隊加入，討論過程漫長、誤會不免發生，但仍能以正面的態度、無私的格局，歡迎其他球隊一起經營台灣籃球，正如同夢想家成立時引述自約翰·藍儂的名言『A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.』（一個人作夢，夢想只是空想；一群人作夢，夢想就會成真。）」

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寶島夢想家董事長張承中表示：「夢想家與ABL就諸多項目進行討論，目前已達共識，未來將進一步建構ABL台灣更完善的制度，持續提高整體賽事水平」。制度健全後，一定能為台灣籃球建構更大的舞台，期待讓球員有更好的成長環境，也帶給球迷更精采的比賽。

寶島夢想家第三季賽程（ABL 2019-20）已於先前公佈，本季主場將於12月起陸續登場，眾所矚目的「台灣內戰」寶島夢想家與台北富邦勇士首場對決，將於12/7（六）於夢想主場－彰化縣立體育館展開。

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