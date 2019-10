ABL》夢想家、富邦勇士和解一起做夢 「內戰」將在12月舉行

夢想家與ABL聯盟達成共識。(資料照,寶島夢想家提供)

〔體育中心/綜合報導〕寶島夢想家在2017年加入ABL(東南亞職業籃球聯盟)時,即與官方簽定10年台灣獨家經營權,自今年六月台北富邦勇士隊提出欲申請加入ABL起,夢想家與ABL即積極溝通相關事宜,但ABL本來並無預設台灣會有兩支球隊,同時對台灣籃球環境了解有限,因此討論比預期複雜。經過五個多月的討論,近期雙方已有共識,ABL也在今天(28日)發表相關聲明,向夢想家致謝。

ABL聲明中提到:「感謝寶島夢想家的努力,夢想家憑著對籃球的熱情與決心,短短兩個賽季成為最受歡迎的球隊,不僅獲得台灣球迷認同,也成為ABL的重點合作夥伴。感激寶島夢想家的高度與遠見,夢想家擁有台灣球隊獨家經營權,面對其他球隊加入,討論過程漫長、誤會不免發生,但仍能以正面的態度、無私的格局,歡迎其他球隊一起經營台灣籃球,正如同夢想家成立時引述自約翰·藍儂的名言『A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.』(一個人作夢,夢想只是空想;一群人作夢,夢想就會成真。)」

寶島夢想家董事長張承中表示:「夢想家與ABL就諸多項目進行討論,目前已達共識,未來將進一步建構ABL台灣更完善的制度,持續提高整體賽事水平」。制度健全後,一定能為台灣籃球建構更大的舞台,期待讓球員有更好的成長環境,也帶給球迷更精采的比賽。

寶島夢想家第三季賽程(ABL 2019-20)已於先前公佈,本季主場將於12月起陸續登場,眾所矚目的「台灣內戰」寶島夢想家與台北富邦勇士首場對決,將於12/7(六)於夢想主場-彰化縣立體育館展開。

