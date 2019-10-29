NBA》挺港推特風波後 火箭總管莫雷只談「這件事」

火箭總管莫雷。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）的「挺自由、撐香港」推特發文起頭後，讓中國人相當不滿，紛紛喊出全面抵制的口號，昨他面對美媒發問，已不願多談此議題。

莫雷在4日發文力挺香港，讓中國球迷群情激憤，事後他表示，並無意冒犯任何球迷，且發文僅是個人看法，絕不代表火箭隊或者NBA立場，但風波已迅速蔓延，甚至轉到美國本土戰場。

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莫雷自此之後禁聲至今，《The Athletic》記者Sam Amick報導，儘管火箭官方此議題無任何限制，讓莫雷暢所欲言，但他面對媒體提問並未多談，而是與記者談論關於季後操盤的相關話題。

火箭今夏重磅交易，送出明星控衛保羅（Chris Paul）、2024和2026年前四順位保護首輪籤，和2021和2025年的首輪互換權，換來魏斯布魯克，與哈登組「MVP連線」，力拚總冠軍的決心可見一斑，但也是一大風險，投入了不少未來資產，且魏少的合約到2023年。

莫雷坦言這是一筆具風險的交易，雖從交涉到定案僅5天時間，對他來說卻像經歷漫長的2個月，還好魏少目前出賽2場的成績，沒讓他失望，場均26分、13籃板、10助攻。

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