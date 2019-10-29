登山車》後輪卡雜草導致變速器故障 蔡雅羽仍奪下五連霸

蔡雅羽於全國登山車錦標賽完成五連霸。（教練郭文進提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年全國登山車錦標賽，暨2020年度亞洲登山車錦標賽國家代表隊選拔賽，甫於上週於桃園全運會奪下越野賽金牌的蔡雅羽，跑出1小時16分30秒758封后，順利達成在全國賽五連霸的紀錄，並收下明年亞錦賽的門票。

今年的全國登山車錦標賽，是全國自由車協會首次和國際UCI組織報備舉辦的有UCI績分賽程，UCI也安排二位國際裁判員過來督導這場賽事。

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蔡雅羽於全國登山車錦標賽完成五連霸。（教練郭文進提供）

女子組賽事為6圈，每圈2.85公里，女子菁英組出發後蔡雅羽一路領先，第一圈領先約60秒，在通過補給維修區時，後面變速器故障，維修站也開始準備好於第二圈時幫忙處理。

在第二圈結束時只剩下贏50秒的秒差，後面導輪的雜草導致變速器不順，在排除問題後，蔡雅羽再開始加速，並拉開領先差距，順利取得冠軍，同時這座冠軍也在UCI個人績分加上100分。

全國錦標賽賽後，南寶樹脂車隊也安排蔡雅羽於11月1日至12月2日前往中國以賽代訓一個月，之後再前往馬來西亞沙巴参加2019年度亞洲登山車巡迴賽的年度最後一站賽事。

蔡雅羽於全國登山車錦標賽完成五連霸。（教練郭文進提供）

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