MLB》休賽季第一槍！洋基宣布開除共事9年的投手教練

洋基投手教練羅斯柴德今遭到開除。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在美聯冠軍戰遭到太空人淘汰的洋基，今年球季正式畫下句點，球團也做出人事更動，宣布開除還有1年合約的投手教練羅斯柴德（Larry Rothschild）。

今年65歲的羅斯柴德曾先後擔任紅人、勇士、馬林魚等隊的教練，並在2011年正式接任條紋軍投手教練，《紐約郵報》指出，洋基希望能在投手的訓練上往較數據派的方向前進，事實上，羅斯柴德並未墨守成規、或者不願意擁抱數據，但畢竟還是名較傳統派的教練。今年洋基整體防禦率4.31，在美聯排名第6，較去年的ERA3.78高出不少。

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「我個人非常感謝拉里近十年對球隊的奉獻。他十分關心投球的技術、與在他指導下的每位選手，而且在過去九個球季中對我們的成功扮演了重要的角色。」洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在聲明中表示，「拉里能有如此傑出的棒球生涯是有原因的，他的經驗和奉獻精神難以效法。」

而不少美國媒體皆認為，羅斯柴德應該很快就能有新工作，他與新任費城人總教練吉拉迪（Joe Girardi）在洋基共事的7年維持良好關係，在這項消息公布後，吉拉迪剛好也參加了球團的記者會，被問到兩人是否有可能再續前緣時，吉總先是稱讚了老同是在洋基時的汗馬功勞，且並未把話說死，表示自己的教練團還有一些位置需要填補，他們會為費城人找到最適合的人選。

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