NBA》被吹技術犯規還碎碎念 活塞新援挨罰慘噴106萬

大莫里斯(右)前役獨砍17分艷驚全場,不料今卻傳出他在該場比賽對裁判出言不遜,慘遭聯盟判罰3.5萬美元。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕2019-20年賽季正式展開,底特律活塞一哥葛里芬(Blake Griffin)還沒開戰就傳傷情,至少得缺席2週,但前役新同學大莫里斯(Markieff Morris)補上內線空缺,獨砍17分艷驚全場,不料今卻傳出他在該場比賽對裁判出言不遜,遭聯盟判罰3.5萬美元(約106萬台幣)。

為了簽下上季表現亮眼的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose),已經沒有薪資空間的活塞,只剩下約200萬美元的中產特例和老將底薪特例。但即使如此,活塞仍能有所斬獲,成功與大莫里斯簽下一紙一年的合約。

而新同學大莫里斯很快就有了表現的機會,向來有傷勢疑慮的葛里芬,上季難得出賽75場後,本季還沒開打左腿就傳出傷勢、膝蓋後方又痠痛,預計至少缺席2週。

前役對上七六人時,大莫里斯上場26分鐘7投5中,包括2顆三分球,獨拿17分6籃板,不過首節在一次防守時,裁判認為大莫里斯犯規,對手獲得罰球機會,引發大莫里斯不滿大聲抱怨,在被換下場後先被裁判吹了一次技術犯規。

不料聯盟執行副總范德維奇(Kiki VanDeWeghe)今日宣布,將對大莫里斯裁罰3.5萬美元,理由是他在10月27日的比賽期間,對裁判出言不遜。聯盟最後並未公佈大莫里斯當時說了什麼,但《NBC》體育記者Dan Feldman撰文推測,雖然不確定大莫里斯挨罰是不是跟這次的技術犯規有關,不過他在下場後繼續碎唸的確很有可能讓他惹上麻煩。

