NBA》被吹技術犯規還碎碎念 活塞新援挨罰慘噴106萬

大莫里斯（右）前役獨砍17分艷驚全場，不料今卻傳出他在該場比賽對裁判出言不遜，慘遭聯盟判罰3.5萬美元。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019-20年賽季正式展開，底特律活塞一哥葛里芬（Blake Griffin）還沒開戰就傳傷情，至少得缺席2週，但前役新同學大莫里斯（Markieff Morris）補上內線空缺，獨砍17分艷驚全場，不料今卻傳出他在該場比賽對裁判出言不遜，遭聯盟判罰3.5萬美元（約106萬台幣）。

為了簽下上季表現亮眼的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），已經沒有薪資空間的活塞，只剩下約200萬美元的中產特例和老將底薪特例。但即使如此，活塞仍能有所斬獲，成功與大莫里斯簽下一紙一年的合約。

請繼續往下閱讀...

而新同學大莫里斯很快就有了表現的機會，向來有傷勢疑慮的葛里芬，上季難得出賽75場後，本季還沒開打左腿就傳出傷勢、膝蓋後方又痠痛，預計至少缺席2週。

前役對上七六人時，大莫里斯上場26分鐘7投5中，包括2顆三分球，獨拿17分6籃板，不過首節在一次防守時，裁判認為大莫里斯犯規，對手獲得罰球機會，引發大莫里斯不滿大聲抱怨，在被換下場後先被裁判吹了一次技術犯規。

不料聯盟執行副總范德維奇（Kiki VanDeWeghe）今日宣布，將對大莫里斯裁罰3.5萬美元，理由是他在10月27日的比賽期間，對裁判出言不遜。聯盟最後並未公佈大莫里斯當時說了什麼，但《NBC》體育記者Dan Feldman撰文推測，雖然不確定大莫里斯挨罰是不是跟這次的技術犯規有關，不過他在下場後繼續碎唸的確很有可能讓他惹上麻煩。

Markieff Morris fined $35,000 for inappropriate language towards official. #Pistons https://t.co/LWQ8oDtYf9 — Pistons Nation （@PistonsNationCP） October 28, 2019

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法