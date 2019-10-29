MLB》傑出的一手！美媒爆女球迷這一露吸金將近400萬

聯盟的通知信。（圖片取自Julia Rose個人社群網站）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽昨發生插曲，兩位女球迷在本壘後方掀開上衣露出胸部，隨即被請出場，最後被大聯盟官方無限期禁止進入球場觀賽，而兩人的身分與這個行為背後的動機也引發討論。

這兩名在本壘後方露出胸部的女子羅絲（Julia Rose）、珊門（Lauren Summer）身分陸續被美媒起底，她們除是網路紅人之外，原來羅絲也是一本數位雜誌《SHAGMAG》的創辦人，珊門則是一起工作的模特兒。

請繼續往下閱讀...

這本雜誌在一個類似募資平台的網站Patreon上線，每個月訂閱者都能選擇支付不等金額當作薪水給創作者。《The Action Network》記者拉斐爾（Darren Rovell）就在推特上透露，《SHAGMAG》在昨天的事件過後平台上多了12萬5000元美金（約合台幣385萬5000元）的贊助，因此聯盟的信件中才會提到「在比賽過程中坦露自己為了宣傳事業」。

美國網紅Julia Rose。（取自Julia Rose個人社群網站）

雜誌的共同創辦人麥修（Stephen McHugh）則如此介紹《SHAGMAG》：「千禧年時代的《花花公子》」。他對《Larry Brown Sports》透露，「羅絲的這些噱頭都是為了要提高人們對乳癌的意識。」

此外，此起事件後也有不少人為羅絲與珊門抱屈，指出大都會新人阿隆索（Pete Alonso）也曾在球場因慶祝勝利而脫光上衣，為什麼羅絲與珊門就要被禁止觀賽，這則推文也馬上獲羅絲本人轉發表示同意。

相關報導：MLB》色誘之術！ 女球迷在世界大賽撩衣露奶干擾比賽

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法