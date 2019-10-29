NBA》至親驟逝尼克飛人將缺陣 教練、隊友都能體諒

尼克後衛D.史密斯的親人驟逝，使他將缺席主場對上公牛的比賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約尼克體能勁爆的後衛D.史密斯（Dennis Smith Jr.）因家人突然驟逝，將缺席主場與公牛一戰，因為是D.史密斯重要的家人離世，尼克總教練費茲戴爾（David Fizdale）和D.史密斯已聊過，並表示對D.史密斯來說，這真的是很艱困的情況。

「我們目前沒有時間等他（指D.史密斯）歸隊了，我們必須先放下他。」費茲戴爾回應：「很明顯地我們非常需要他盡快歸隊幫助我們，但是他現在必須先回家，以照顧他的家庭為優先。」

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「人們總認為我們NBA球員賺很多錢，工作又是在做我們自己喜歡的事，並且認為我們是很沒感情的。」尼克隊友藍道（Julius Randle）在賽前受訪時提到：「事實上大家都錯了，情況正好相反。」

D.史密斯於2017年首輪第9順位獨行俠選進陣中，並在上賽季「尼克KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的交易案被送至尼克，這賽季前三場比賽D.史密斯表現相當不理想，甚至在今年主場開幕戰他一出手投籃就受到滿場自家紐約迷的噓聲。

今年目前3場比賽下來，D.史密斯場均出賽時間只有8.7分鐘，貢獻1分、0.3籃板和1助攻，投籃命中率僅是悲慘的9.1%。

尼克總教練費茲戴爾表示已和D.史密斯聊過天，並說到這情況對他來說很艱困。（資料照，美聯社）

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