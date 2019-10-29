MLB》海盜季後人事大地震！ 這回輪到總管被炒

杭亭頓被球團宣佈炒魷魚，結束與海盜12年來的賓主關係。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜在度過一個令人失望的賽季後，人事持續震盪，繼上週球隊主席Frank Coonelly被炒魷魚後，今天再度開鍘，宣佈炒掉總管杭亭頓（Neal Huntington），此外也一同公佈主席的新人選為Travis Williams。

「我非常感謝杭亭頓這12年來對這座城市、球團的貢獻，他將永遠被記得的是他幫助我們，並帶領匹茲堡棒球重返季後賽的重要時刻。」海盜老闆Bob Nutting在聲明中提到：「這個休賽季將是我成為球隊老闆後最令人捶心肝和挑戰的一次，但是對我來說下賽季要進步，球隊勢必得有所改變，球團從上到下重組很重要。」

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海盜除了總管外，總教練赫多（Clint Hurdle）投手教練席瑞吉（Ray Searage）和板凳教練普林斯（Tom Prince）在今年9月29日也遭解雇，因為今年海盜的表現相當不理想，戰績僅拿69勝，並苦吞多達93場敗仗，在國聯中區排名墊底。

今年50歲的杭亭頓在2007年賽季結束後，接手Dave Littlefield在海盜的總經理一職，而他現在與海盜尚保有2年的合約期限，在杭亭頓被炒掉後，由助理總經理Kevin Graves暫代海盜總管的職缺。

海盜總教練赫多在今年9月底時被球團解雇。（資料照，美聯社）

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