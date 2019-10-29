足球》2019年MLS最佳11人出爐 伊布連兩年入選

伊布本季例行賽攻進30球，排名射手榜第2，毫無意外入選MLS本季最佳11人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國職業足球大聯盟（Major League Soccer，簡稱MLS）今公佈本賽季最佳11人名單，效力洛杉磯銀河的「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović），今年例行賽以30顆進球排名射手榜第2，毫無意外入選最佳11人，這也是「伊布」連續兩個賽季都入選最佳陣容。

效力洛杉磯足球俱樂部（Los Angeles Football Club簡稱LAFC）的墨西哥前鋒維拉（Carlos Vela）今年表現大爆發，例行賽以破單季紀錄的34顆進球收下金靴獎，並和伊布同樣入圍最佳11人。

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墨西哥前鋒維拉，本季攻進破紀錄的34顆入球並奪下MLS的金靴獎。（資料照，今日美國）

本賽季戰績一路長紅的洛杉磯足球俱樂部，除了維拉之外，中場阿圖斯塔（Eduard Atuesta）和後衛齊默曼（Walker Zimmerman）也一同攜手入選最佳陣容，這幾名主力於這賽季率領洛杉磯殺進季後賽4強，將在明天迎戰西雅圖海灣者，以爭取冠軍戰門票。

值得一提的還有亞特蘭大聯的王牌前鋒馬丁尼茲（Josef Martinez），這位委內瑞拉的前鋒這賽季一度連續15場比賽有進球，打破個人最佳的連續進球紀錄，以及義大利籍的門將文路尼（Vito Mannone）單季以129次撲救，幫助明尼蘇達聯隊史首度前進季後賽。

最佳11人名單如下：

位置 球員 球隊 守門員 文路尼 明尼蘇達聯 後衛 奧巴拉（Ike Opara） 明尼蘇達聯 羅賓森（Miles Robinson） 亞特蘭大聯 齊默曼 洛杉磯足球俱樂部 中場 Alejandro Pozuelo 多倫多足球俱樂部 基爾（Carles Gil） 新英格蘭革命 阿圖斯塔 洛杉磯足球俱樂部 莫拉雷茲（Maxi Moralez） 紐約城 前鋒 馬丁尼茲 亞特蘭大聯 維拉 洛杉磯足球俱樂部 伊布拉希莫維奇 洛杉磯銀河

馬丁尼茲本季曾連續15場比賽有進球，打破個人的最佳紀錄，此外他也是連續兩年入選最佳11人。（資料照，美聯社）

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