足球》2019年MLS最佳11人出爐 伊布連兩年入選

伊布本季例行賽攻進30球，排名射手榜第2，毫無意外入選MLS本季最佳11人。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕美國職業足球大聯盟（Major League Soccer，簡稱MLS）今公佈本賽季最佳11人名單，效力洛杉磯銀河的「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović），今年例行賽以30顆進球排名射手榜第2，毫無意外入選最佳11人，這也是「伊布」連續兩個賽季都入選最佳陣容。
效力洛杉磯足球俱樂部（Los Angeles Football Club簡稱LAFC）的墨西哥前鋒維拉（Carlos Vela）今年表現大爆發，例行賽以破單季紀錄的34顆進球收下金靴獎，並和伊布同樣入圍最佳11人。
請繼續往下閱讀...
墨西哥前鋒維拉，本季攻進破紀錄的34顆入球並奪下MLS的金靴獎。（資料照，今日美國）
本賽季戰績一路長紅的洛杉磯足球俱樂部，除了維拉之外，中場阿圖斯塔（Eduard Atuesta）和後衛齊默曼（Walker Zimmerman）也一同攜手入選最佳陣容，這幾名主力於這賽季率領洛杉磯殺進季後賽4強，將在明天迎戰西雅圖海灣者，以爭取冠軍戰門票。
值得一提的還有亞特蘭大聯的王牌前鋒馬丁尼茲（Josef Martinez），這位委內瑞拉的前鋒這賽季一度連續15場比賽有進球，打破個人最佳的連續進球紀錄，以及義大利籍的門將文路尼（Vito Mannone）單季以129次撲救，幫助明尼蘇達聯隊史首度前進季後賽。
最佳11人名單如下：
|
位置
|
球員
|
球隊
|
守門員
|
文路尼
|
明尼蘇達聯
|
後衛
|
奧巴拉（Ike Opara）
|
明尼蘇達聯
|
羅賓森（Miles Robinson）
|
亞特蘭大聯
|
齊默曼
|
洛杉磯足球俱樂部
|
中場
|
Alejandro Pozuelo
|
多倫多足球俱樂部
|
基爾（Carles Gil）
|
新英格蘭革命
|
阿圖斯塔
|
洛杉磯足球俱樂部
|
莫拉雷茲（Maxi Moralez）
|
紐約城
|
前鋒
|
馬丁尼茲
|
亞特蘭大聯
|
維拉
|
洛杉磯足球俱樂部
|
伊布拉希莫維奇
|
洛杉磯銀河
馬丁尼茲本季曾連續15場比賽有進球，打破個人的最佳紀錄，此外他也是連續兩年入選最佳11人。（資料照，美聯社）