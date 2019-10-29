足球》「怒推」付出代價！ 里貝利遭禁賽3場外加罰款67萬

老將里貝利在對上拉齊歐的比賽中，怒推助理裁判，事後被聯盟裁罰2萬歐元罰款和3場禁賽。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本賽季離開拜仁轉隊至「紫百合」佛倫堤那的法國老將里貝利（Franck Ribéry），在義甲第9輪主場面對拉齊歐的賽事，因「怒推」助理裁判，在事後被聯盟判定此舉帶有威脅意圖，因而給予里貝利3場禁賽以及2萬歐元（約新台幣67萬）的裁罰。

本場比賽里貝利於比賽第75分鐘被換下場，最終拉齊歐靠著伊莫比萊（Ciro Immobile）於比賽終了前的絕殺進球，最後以2：1成功踢館佛倫堤那。事發在比賽結束哨音響起後，里貝利上前去找助理裁判Matteo Passeri爭論，並動手推人以及動口辱罵裁判。

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一向脾氣火爆的里貝利事後在個人推特上也展現歉意，po文中提到：「昨晚我真的很抱歉，為了我昨晚在比賽結束後情緒失控的舉動，我要向我的隊友、教練、球迷，還有Matteo Passeri先生致上我的歉意。」

「我一直都想要待在場上幫助我的球隊和隊友，因為我來到佛羅倫斯這座城市，就是為了這個目的。」里貝利在po文中補充道：「然而我認為我每天都那樣努力的訓練，因此佛羅倫斯應該要受到更多的關注，跟其他球隊一樣。」

已屆36的法國邊鋒里貝利，今夏離開效力了12年的德甲霸主–拜仁慕尼黑，來到義甲的佛倫堤那展開生涯第2春，並且開季狀況相當好，被評選為9月份義甲單月MVP。

幫助拉齊歐攻進致勝球的伊莫比萊。（資料照，美聯社）

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