羽球》把戴資穎視為偶像 16歲非種子美國小將爆冷奪銀

戴資穎魅力無法擋，圈粉無數。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕年僅16歲非種子印度裔美國小將鲁希（Ruhi Raju），日前在2019聖多明哥羽球國際系列賽上演大驚奇，一路過關斬將闖進決賽，還差點爆冷扳倒世界排名海放自己的巴西女單好手，可惜最後飲恨抱回亞軍。不過鲁希並不氣餒受訪時更透露，自己的目標就是希望能跟偶像戴資穎一樣，衝上世界第一的球后寶座。

戴資穎縱橫羽壇日子越來越久，許多球員也紛紛表示自己是她的粉絲，包括馬來西亞18歲天才少女吳堇溦、中國20歲小將高昉潔，而印度的潛力小將更誇張，包括19歲新星Ashmita Chaliha、15歲年輕小將Tanya Hemanth，連16歲的印度裔美國小將鲁希也被圈粉。

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16歲非種子印度裔美國小將鲁希受訪自曝是戴粉。（圖片取自臉書）

世界排名475名的鲁希，是本屆聖多明哥羽球賽最年輕的選手，不過她在8強先直落二解決世排第98的瓜地馬拉女將Nikte Alejandra Sotomayor，4強賽僅花26分鐘就扳倒大會第3種子巴西選手Jaqueline Lima搶下冠軍賽門票。而決賽歷經三局53分鐘苦戰，雖然最終以18：21、21：12、13：21不敵世界排名72的巴西好手席爾瓦（Fabiana Silva），不過高超的球技、不畏強敵的勇氣仍吸引了多家外媒關注。

賽後接受《Telangana Today》訪問時，魯希表示自己最大的優勢就是能根據不同球場、對手迅速調整自己的比賽風格，而談起自己未來的目標，這位年輕的小將馬上眼睛發亮，「我的目標就是像偶像戴資穎一樣，能衝上球后寶座。」

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