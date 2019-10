NBA》「半獸人」仍在苦等新東家 傳CBA廣廈砸重金全力搶人

中國CBA廣廈隊有意砸重金網羅「半獸人」法瑞德。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕NBA新球季第一週已經點燃戰火,不過卻有許多球星仍在尋覓新東家,上季還在火箭與「大鬍子」哈登(James Harden)當隊友的「半獸人」法瑞德 (Kenneth Faried)也是其中之一,迄今仍遲遲等不到NBA球隊青睞,今傳出中國CBA端出200萬美元(約6100萬台幣)的合約,不過卻遭法瑞德打槍。

法瑞德曾是聯盟最具備運動天賦的球員之一,2011年首輪被金塊挑中的他,在菜鳥球季就憑藉著自己的努力就繳出場均10.2分和7.2籃板,風光入選當年最佳新秀陣容,殘暴的體能、強大的灌籃能力,加上略顯粗獷的外表,也讓他贏得「半獸人(Manimal)」的稱號。

法瑞德殘暴的體能、強大的灌籃能力,加上略顯粗獷的外表,讓他贏得「半獸人」的稱號。(資料照,美聯社)

但法瑞德表現卻逐年下滑,隨著金塊補進約基奇(Nikola Jokic)等年輕好手後,法瑞德的角色越來越邊緣,在前年金塊和籃網、老鷹達成的三方交易中,先被去籃網,不過在籃網絲毫沒有空間的法瑞德,不但沒什麼上場時間,還因非法持有大麻被逮,差點面臨牢獄之災,最後與籃網達成買斷協議加盟火箭才終於回春。法瑞德效力火箭的25場比賽裡,場均繳出12.9分、8.2籃板,然而在球季結束後,卻沒能獲得火箭續約青睞,迄今仍在尋找下一家。

而今天《Sportando》記者Emiliano Carchia在推特上指出,有消息人士透露,浙江廣廈隊向法瑞德開出了一份高達200萬美元的合約,不過法瑞德面對高薪不為所動,婉拒前往中國打球的邀請,不過據悉廣廈仍沒有打算輕易放棄,將提高價碼全力追逐這位禁區猛將。

Guangsha offered Kenneth Faried a $2 million contract but the player turned it down, a source told @Sportando.

The Chinese team may increase the proposal to convince the forward to move to China