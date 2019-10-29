NBA》「半獸人」仍在苦等新東家 傳CBA廣廈砸重金全力搶人

中國CBA廣廈隊有意砸重金網羅「半獸人」法瑞德。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新球季第一週已經點燃戰火，不過卻有許多球星仍在尋覓新東家，上季還在火箭與「大鬍子」哈登（James Harden）當隊友的「半獸人」法瑞德 （Kenneth Faried）也是其中之一，迄今仍遲遲等不到NBA球隊青睞，今傳出中國CBA端出200萬美元（約6100萬台幣）的合約，不過卻遭法瑞德打槍。

法瑞德曾是聯盟最具備運動天賦的球員之一，2011年首輪被金塊挑中的他，在菜鳥球季就憑藉著自己的努力就繳出場均10.2分和7.2籃板，風光入選當年最佳新秀陣容，殘暴的體能、強大的灌籃能力，加上略顯粗獷的外表，也讓他贏得「半獸人（Manimal）」的稱號。

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法瑞德殘暴的體能、強大的灌籃能力，加上略顯粗獷的外表，讓他贏得「半獸人」的稱號。（資料照，美聯社）

但法瑞德表現卻逐年下滑，隨著金塊補進約基奇（Nikola Jokic）等年輕好手後，法瑞德的角色越來越邊緣，在前年金塊和籃網、老鷹達成的三方交易中，先被去籃網，不過在籃網絲毫沒有空間的法瑞德，不但沒什麼上場時間，還因非法持有大麻被逮，差點面臨牢獄之災，最後與籃網達成買斷協議加盟火箭才終於回春。法瑞德效力火箭的25場比賽裡，場均繳出12.9分、8.2籃板，然而在球季結束後，卻沒能獲得火箭續約青睞，迄今仍在尋找下一家。

而今天《Sportando》記者Emiliano Carchia在推特上指出，有消息人士透露，浙江廣廈隊向法瑞德開出了一份高達200萬美元的合約，不過法瑞德面對高薪不為所動，婉拒前往中國打球的邀請，不過據悉廣廈仍沒有打算輕易放棄，將提高價碼全力追逐這位禁區猛將。

Guangsha offered Kenneth Faried a $2 million contract but the player turned it down, a source told @Sportando.

The Chinese team may increase the proposal to convince the forward to move to China — Emiliano Carchia （@Carchia） October 28, 2019

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