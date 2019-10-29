NBA》火箭後場雙星狂轟60分 魏少「準大三元」爆打前東家

魏斯布魯克對上老東家雷霆不手軟，繳出21分、12籃板、9助攻的準大三元成績。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今在主場迎戰雷霆，本季轉戰火箭的球星「魏少」魏斯布魯克（ Russell Westbrook）首次和前東家碰頭，不過對上待了10年的老東家雷霆，魏斯布魯克不手軟豪取20分、12籃板和9助攻，加上大鬍子哈登（James Harden）22罰21中、狂轟40分，雙核心領軍116：112贏球，收下開季2連勝。

火箭前役3分險勝鵜鶘在驚濤駭浪中開胡，今天對上昔日隊友保羅（Chris Paul）領軍的雷霆，火箭開賽似乎還沒找到進攻節奏，反倒是雷霆靠著施洛德（Dennis Schroder）火力全開飆分，上半場打完就以62：52領先火箭。

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沒想到易籃後場上卻風雲變色，第三節火箭哈登攜手魏少打出39：18攻勢一舉將比分逆轉，決勝節雷霆雖開啟追分模式，最後2分23秒保羅外線出手命中，一度將兩隊比分縮小到僅剩3分之差，不過P.J.塔克（P.J. Tucker）讀秒階段命中關鍵三分球，讓火箭領先擴大到6分，也粉碎了雷霆翻轉的最後希望，最終就以116：112收下勝利。

火箭哈登轟下全隊最高40分，雖然三分球14投僅3中，且發生5次失誤，不過他此役22罰就命中21分，下半場狂轟45分是球隊逆轉的關鍵；而首次對上老東家的魏斯布魯克今則繳出21分、12籃板、9助攻的「準大三元」成績。

雖然還沒找回外線好手感，不過火箭哈登仍轟下全隊最高40分。（USA TODAY Sports）

踢館不成的雷霆，全隊5人得分上雙，替補出賽的施洛德三分球8投4中，砍下22分、7助攻、5籃板表現亮眼，先發的吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也有22分9籃板進帳，而重回老東家火箭的保羅，此役16投4中拿下15分、5籃板、4助攻。

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