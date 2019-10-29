NBA》就只差1助攻！魏少惜與超狂「全滿貫」紀錄擦肩而過

魏少今天只差1助攻，就能締造史無前例的與超狂「大三元全滿貫」紀錄。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕過去生涯效力過雷霆效力的明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook），他在2017年對公牛完成大三元後，成為NBA史上首位對上聯盟其他29隊，都能繳出大三元表現的全能戰將，不過今夏轉輾火箭新球季改從休士頓出發，今首次對上老東家雷霆，繳出「準大三元」成績，差1助攻惜與史無前例超狂「大三元」全滿貫紀錄差肩而過。

在球星P.喬治（Paul George）離隊攜手雷納德（Kawhi Leonard）加盟快艇後，雷霆隊也即將邁入重建階段，對於豪華稅早就高得嚇人的雷霆來說，魏斯布魯克剩下4年1.7億美元的合約無疑是個負擔，所以最終魏斯布魯克被雷霆送去火箭，換來明星球員保羅（Chris Paul），以及2024、26各1支受前4順位保護的首輪籤，還有2021及25各一次選秀交換權。

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魏斯布魯克2016-17年末追平過去被稱作「大三元製造機」的前輩基德（Jason Kidd）對28支球隊有「大三元」紀錄，而在2017年10月17日（台灣時間），他作客生涯最後1支還未有繳出「大三元」表現的對手公牛隊，繳出12分、13助攻、13籃板的成績單，完成生涯對29隊都繳出「大三元」的鬼神記錄。

魏斯布魯克兩天前才剛以28分、10籃板、13助攻完成轉對後也是本季首次「大三元」，生涯累積139次超越傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）獨居排行榜第2位，今迎來交易後對上老東家首戰，最終砍下21分、12籃板、9助攻，僅差1次助攻就能締造對全聯盟30支球隊都能繳出「大三元」的超狂全滿貫紀錄，錯過這次機會後，火箭要到明年1月20日（台灣時間），才會在有機會跟雷霆交手。

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