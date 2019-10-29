NBA》柯瑞26分、D.格林大三元、勇士打敗防守爆爛鵜鶘奪本季首勝

柯瑞揮別前兩役三分球20投4中低迷，此仗為10投4中，攻下全隊最多26分。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士歷經相隔10年的開季2連敗，今日在鵜鶘客場成功踢館止敗，靠著D.格林（Draymond Green）完成「大三元」，以及柯瑞（Stephen Curry）進帳26分，情緒控管有問題的D.羅素（D'Angelo Russell）此役也專注場上斬獲24分，最終勇士以134：123擊敗鵜鶘，奪本季首勝並終止2連敗。

勇士上季主力杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）、庫克（Quinn Cook）都轉隊，李文斯頓（Shaun Livingston）退役，而二當家K.湯普森（Klay Thompson）養傷中，勇士開季意外吞2連敗，共輸47分也慘不忍睹。

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勇士今日背靠背出賽對鵜鶘，總算把握對方防守不佳問題，稍稍重振信心，團隊砍進14顆三分球及送出37助攻。

柯瑞揮別前兩役三分球20投4中低迷，此仗為10投4中，攻下全隊最多26分外帶11助攻，D.格林則扮演進攻發動機，繳出16分、17籃板及10助攻，本季首張大三元成績單，前役被驅逐出場的D.羅素情緒回穩，拿24分、8助攻與7籃板，只是三分球命中率27.3％、罰球命中率50％並不及格。

柯瑞、格林攜手發威，勇士打爆鵜鶘。（美聯射）

值得一提的是，D.李伊（Damion Lee）上場28分鐘進帳23分、11籃板，成為勇士贏球的奇兵。

鵜鶘防守根本紙糊，前3戰失去130分、123分、126分，而這次在主場面對前兩役找不到準星的勇士老毛病依舊，還被對方狂轟134分，成為苦吞開季4連敗主因。鵜鶘慶幸的是有2名球員打出希望，英葛蘭（Brandon Ingram）27分、10籃板及6助攻，菜鳥海伊斯（Jaxson Hayes）拿到19分。

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