NBA》尼克波提斯轟垮前東家率隊開胡 超狂探花再寫新紀錄

巴瑞特（中）今天貢獻19分、15籃板、5助攻。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今在主場迎戰公牛，本屆選秀探花巴瑞特（RJ Barrett）持續繳出亮眼表現，貢獻19分、15籃板、5助攻，成為尼克隊史第5位單場能達成15分、15籃板、5助攻的球員，終場尼克就在鳳還巢的波提斯（Bobby Portis）轟下28分的帶領之下以105：98逆轉公牛，奪下開季首勝。

巴瑞特在日前的NBA首秀就技驚四座、以高命中率奪得21分，是繼詹姆斯（LeBron James）後第二年輕可以生涯首役就拿21分以上的球員。上一戰面對塞爾提克的比賽也狂砍26分，三分球是6投4中。今在主場迎戰公牛，巴瑞特三分球雖僅出手2次且都落空，但展現防守功力，狂抓15籃板，外加19分、5助攻、還有1次火鍋，除是尼克隊史第5位達標的球員，也是繼1979年的卡特萊特（Bill Cartwright）後的第一人。

請繼續往下閱讀...

波提斯今天面對老東家轟下28分。（法新社）

生涯從公牛起步的波堤斯在今夏與尼克簽約，開季前三戰加起來只得18分，今面對老東家從板凳出發火力全開，全場14投10中、狂轟28分，且三分球4投4中、命中率100%，包括比賽結束前1分多中一顆關鍵的逆轉三分球，帶領球隊在最多落後達18分的情況下，逆轉拿下比賽、本季首勝終於開胡。

苦吞2連敗的公牛方面有4人得分上雙，其中主力中鋒W.卡特（Wendell Carter Jr.）繳20分、10籃板的「雙十」表現，拉文（Zach Lavine）砍下全隊最高的21分、外加5籃板3助攻，不過也有4次失誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法