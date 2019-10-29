羽球》戴資穎讓出球后 奧原希望登頂、瑪琳衝到第十

戴資穎。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕國際羽聯（BWF）公布最新世界排名，日本好手奧原希望以9萬1586分擠下戴資穎，成為山口茜之後，史上第2位日本球后；甫在法國奪冠的南韓超級新星安洗瑩排，世界排名11席寫生涯新高。

戴資穎法國賽4強止步後，積分9萬3045分扣至9萬1395分，使奧原以9萬1586分超越，陳雨菲的9萬965分擠下山口茜的8萬8650分，升上世界排名第3。

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此外，西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），復出參賽4站拿下1冠1亞，本週以5萬8680分衝到世界排名第10，安洗瑩以5萬6977分力壓成池鉉的5萬5370分，成為新南韓一姊。

「天才少女」安洗瑩奪下750系列賽首冠，躍升南韓新一姐。（資料照，歐新社）

男單方面，桃田賢斗的11萬118分依舊力壓群雄，周天成以8萬548分坐穩世界排名第2，中國一哥諶龍在法國成功衛冕後，本週以7萬8940分升至第3席；王子維以4萬3695分列23位。

台灣男雙王齊麟／李洋以5萬8808分本週從世界排名第9小幅下滑至列第10，廖敏竣／蘇敬恒的5萬3376分排16席，盧敬堯／楊博涵以4萬9743分緊追其後。

周天成。（資料照，歐新社）

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