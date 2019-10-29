NBA》關鍵罰球不手軟！ 「大帝」狂砍36分賞老鷹首敗

恩比德今天狂轟全場最高的36分，包括關鍵時刻兩罰俱中，幫助七六人擊敗老鷹收下開季3連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA東部兩大不敗之師今日正面碰頭，由上賽季殺進東部準決賽的七六人作客本季的大驚奇–老鷹，賽前甫拿下東部單週最佳球員的老鷹空衛T.楊恩（Trae Young），本場比賽25分9助攻，不敵「JoJo大帝」恩比德（Joel Embiid）的36分帶領，七六人靠著終場前5.3秒的關鍵兩罰俱中，以105：103驚險擊敗老鷹。

T.楊恩此役雖有25分貢獻，但整體投籃命中率不佳。（法新社）

兩隊此役戰得激烈、膠著，直到比賽進入倒數階段，剩7.4秒老鷹大前鋒J.柯林斯（John Collins）躲過哈佛德（Al Horford）封阻拿下分數，將比分追到103：103平手。在暫停過後哈佛德戴罪立功，送出空拋球給恩比德，結果造成J.柯林斯犯規並給予恩比徳兩罰的機會。

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恩比德在此關鍵時刻沒手軟，兩罰俱中再度取得2分領先，比賽剩下5.3秒，老鷹最後一擊由42歲老將卡特（Vince Carter）操刀，出手三分未果，最終七六人以105：103射下老鷹收下開季3連勝，老鷹則是開季2連勝後苦吞首場敗仗。

老飛人卡特（持球者）最後一擊三分出手未命中，無緣逆轉絕殺。（法新社）

恩比德本場比賽手感火燙，全場投19中12外加10罰全進轟下36分，另還抓下13個籃板，以及送出5次助攻和3次抄截得全能表現。2016狀元郎B.西蒙斯（Ben Simmons）此戰得到13分6籃板6助攻，值得一提的是，B.西蒙斯開季3場比賽外線出手次數依舊掛蛋，什麼時候會投進生涯首顆正規賽3分球令大家相當期待。

本場比賽雖攻下全隊最高分，但T.楊恩20投中7命中率不佳得到25分，有別於前兩戰平均高達38.5分的火燙手感。幫助一度補進追平球的J.柯林斯本場拿下16分，另抓有8顆籃板。老鷹大物新人杭特（De'Andre Hunter）本戰持續表現良好，全場攻下14分外帶全隊最多的9顆籃板。

老鷹新人前鋒杭特，本戰攻下14分9籃板，開季至今維持不錯的表現。（今日美國）

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