MLB》偉大生涯的最後一塊拼圖 韋蘭德明力求世界大賽首勝

韋蘭德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在客場完成三連勝、取得聽牌優勢的太空人，明將在主場力拚封王，而生涯從未在世界大賽奪勝的王牌韋蘭德（Justin Verlander）將會繳出什麼樣的表現，成為這場比賽的關鍵。

韋蘭德是2017年太空人贏得隊史首冠的重要功臣，當年831交易大限前一刻來到休士頓後，先是在面對洋基的美聯冠軍戰G2投出一場9局完投勝，G6球隊瀕臨淘汰邊緣時再繳7局無失分的優異表現成功延長戰線，當年世界大賽出戰道奇雖登板兩場都無法拿下勝投，但其實內容不差、都是優質先發。韋蘭德來到太空人後於季後賽出賽14場，防禦率3.31、被打擊率1成94，依舊是教練團重要時刻值得託付的對象。

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不過，世界大賽的勝投依舊是功績無數的韋蘭德至今未仍完成的一塊拼圖，生涯在世界大賽6場先發0勝5負，防禦率高達5.73，今年第二戰與史崔斯伯格（Stephen Strasburg）同場對決，6局被打7支安打失4分，明天將是他一雪前恥的最佳機會。

面對生涯還未在世界大賽奪勝這件事，韋蘭德本人相當淡然，表示現在球隊正在努力贏球，所以不會多花心思去想這個，「可能會到休賽季的時候才會在心裡浮現吧。」

總教練辛奇（A.J. Hinch）則對要將明天這仗交給韋蘭德這件事充滿信心，「我們相信他一定會拿出最佳狀態，他喜歡大舞台、喜歡被球隊依賴、一定會像整個球季一樣專注求勝，因為他知道，27個出局數後會發生什麼事。」

太空人總教練辛奇。（美聯社）

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