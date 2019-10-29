羽球》「傷的傷、退的退...」 中媒苦嘆中國女單面臨巨大困境

中國女單一姐陳雨菲在丹麥賽不慎扭傷腳踝，不但只能忍痛退賽，連法國賽也缺席，能否趕上福州賽都還是問題。（資料照，圖片取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕超級750法國公開賽前日落幕，17歲的南韓天才少女安洗瑩擊退前西班牙球后瑪琳，成為史上最年輕的超級750系列賽冠軍得主，躋身戴資穎等名將之列，然而相較於南韓的舉國歡騰，中國女單陳雨菲、陳曉欣先後扭傷腳踝，何冰嬌打也是傷退，加上李雪芮的退役，明明已經邁進奧運積分關鍵期，中國隊卻籠罩在一片愁雲慘霧之中。

中媒《先鋒羽乒》今撰文指出，東京奧運積分賽開跑後，台灣一姐戴資穎、印度名將辛度、日本好手奧原希望、山口茜等選手都成了「吸金大戶」，西班牙球后瑪林雖然年初遭遇嚴重傷勢，不過復出後氣勢不減反增，南韓17歲天才小將安洗瑩更是衝得飛快，今年不但接連扳倒幾位世排前5名將，日前更在法國賽以最年輕之姿封后，讓中媒苦嘆中國女單又再添一名強悍的對手。

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戴資穎完成丹麥賽2連霸。（資料照，BadmintonPhoto提供）

瑪琳傷後強勢復出。（資料照，歐新社）

安洗瑩拿下法國賽冠軍。（資料照，歐新社）

該文也指出，除了傷兵問題，中國女單最大面臨的困境就是人才的青黃不接，回顧今年女單戰績，僅陳雨菲一人在全英公開賽、蘇迪曼盃有令外界印象深刻的表現，何冰嬌、陳曉欣、蔡炎炎等女將偶有表現，不過更往下的年齡層，這些17、18歲的中國小將，卻連登上頂尖賽事舞台能力都沒有。

而今年四月底開跑的東京奧運積分賽，迄今已經差不多過了一半，《先鋒羽乒》直言，丹麥賽後幾乎每週週都有比賽，雖然只要保持在前16名就能參賽，不過拿到越多積分對於籤表安排越有利的情況下，中國女單好手卻在這個關鍵時刻「傷的傷、退的退...」。若戴資穎等女將保持實力，瑪琳強勢復出、安洗瑩又橫空出世，對中國女單來說無疑是雪上加霜。

前中國球后李雪芮宣布退役。（資料照，法新社）

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