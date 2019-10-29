MLB》不想重蹈覆轍？美媒爆道奇有意發動重磅交易搶林多

林多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在國聯西區締造7連霸的強權道奇年年在季後賽無功而返，且今年未若前兩年能挺進到世界大賽，在分區系列賽就遭國民淘汰，休賽季的補強動作持續引發關注，美媒報導，印地安人明星游擊手林多（Francisco Lindor）將會是他們的目標之一。

道奇近年來在棒球事務部門總裁佛里曼（Andrew Friedman）的建軍方針之下，一直都仰賴自家培養的球員，也造就每年都能有新人竄出頭的現象。不過今年再度於季後賽鎩羽而歸後，不少媒體都分別舉出太空人與小熊奪冠的例子，指出必須忍痛送出農場新秀、才有可能換回世界大賽冠軍。

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而這個冬天道奇就非常有機會做出改變，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）今撰文指出，道奇隊休賽季將抱持更開放的心態，不排除任何交易，林多將會是他們的目標之一。

已經連續四屆入選明星賽的林多攻守俱佳，是印地安人的看板球星，且近兩季合計扛出70轟，是少見的游擊砲手，摩洛西寫道，道奇有可能將原本的游擊手席格（Corey Seager）送走、空下位置給林多。西格在2016年獲選新人王後就未能再複製相同表現，上個賽季更因進行韌帶置換手術只出賽26場，今年歸隊後則繳出19轟、打擊率0.272的成績。

林多與席格都會在2021年後成為自由球員，根據美媒預測，林多今年若透過仲裁下季能得到約1600萬美金的年薪，席格則是落在700萬美金上下。由於印地安人至今都未有想以長約留下當家游擊手的動作，外界推測球團很可能在明年開季前就會將他送走，而農場肥沃、擁有夠多籌碼的道奇理所當然成為適合的交易對象。

席格。（資料照，法新社）

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