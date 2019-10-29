木蘭聯賽》總冠軍賽週六開踢 台中藍鯨出戰花蓮女足拚3連霸

2019台灣運彩木蘭女足聯賽總冠軍賽首戰將於本週六在花蓮田徑場舉行，今舉行賽前記者會，台中藍鯨隊長李綉琴（右三）、花蓮隊王湘惠（左三）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2019台灣運彩木蘭女足聯賽總冠軍賽首戰將於本週六在花蓮田徑場舉行，由例行賽冠軍台中藍鯨出戰來勢洶洶的的花蓮隊，力拚三連霸及20萬元的冠軍獎金。

邁入第6年的木蘭女足聯賽，由台中藍鯨、台北熊讚、新北航源、高雄陽信、花蓮、台北國際等6隊組成，由例行賽排名前二的球隊在決賽一較高下。

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今年總決賽首度由台灣運彩冠名贊助，採主客場共兩回合，首戰在花蓮縣立田徑場舉行，第二戰於下週六移師台中市太原足球場，同時此役將開放售票，寫下聯賽創舉。

台中藍鯨在例行賽3度與花蓮女足交手都獲勝，也為爭后冠添加信心，雖然主帥呂桂花今在賽前記者會坦言很緊張，不敢掉以輕心，不過隊長李綉琴笑說：「應該是對手比較有壓力吧，我們就是維持自己的球風，針對特定對象嚴防。」

旅外歸國的王湘惠，今年回台加入家鄉球隊，希望能帶領花蓮女足一拚后座，「過去3次交手的結果都不理想，但過去就過去了，現在要專注在最重要的總決賽，我們要全力以赴，發揮最佳表現，在球迷面前踢出『花蓮球風』。」

花蓮女足為聯賽元年的冠軍，2017年挑戰4連霸遭台中藍鯨隊阻斷，今年盼能扳回一城，瞄準隊史第4座后冠。

2019台灣運彩木蘭女足聯賽總冠軍賽首戰將於本週六在花蓮田徑場舉行，今舉行賽前記者會，台中藍鯨隊長李綉琴（右三）、花蓮隊王湘惠（左三）。（記者吳孟儒攝）

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