世界大賽G6、韋蘭德先發拚主場封王 今日賽事預告與轉播

世界大賽第6戰，太空人推出韋蘭德先發拚主場封王。（資料照，USA TODAY Sports）

早安！自由體育為您帶來本日精采賽事預告與轉播！

世界大賽第6戰，太空人回到主場推出韋蘭德（Justin Verlander）先發，韋蘭德在第2戰主投6局失4分吞敗，今天要力拚生涯世界大賽首勝，也要嘗試幫助太空人在主場封王。國民方面，則由「天才小史」史崔斯伯格（Stephen Strasburg）主投，史崔斯伯格在第2戰繳出6局優質先發奪勝，究竟是國民能夠將戰局逼到第7戰？還是太空人能夠奪下四連勝，成功在主場封王呢？精彩比賽，球迷們記得準時鎖定轉播！

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NBA例行賽持續進行，早上9點金塊在主場交手獨行俠，金塊目前仍保持不敗金身，此役會被獨行俠打破嗎？還是金塊能收下4連勝呢？另一場則是早上10點半，湖人坐鎮主場迎戰灰熊，湖人球星詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）前役聯手砍下49分，今天又會有怎樣的表現呢？喜愛NBA的球迷們不要錯過囉！

MLB世界大賽

08:00 國民@太空人 FOX體育、FOX體育3台、民視

NBA例行賽

09:00 獨行俠@金塊 愛爾達體育1台

10:30 灰熊@湖人 緯來體育

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