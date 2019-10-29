12強》日職總冠軍球員助陣 古巴有信心打出好成績

古巴總教練波羅多。（記者塗建榮攝）

〔記者吳清正／台北報導〕古巴隊前幾年受到許多球員叛逃影響，國際賽成績下滑，不過，今年的世界12強棒球賽，古巴隊有幫助軟銀隊奪得日職總冠軍的外野手賈西亞爾、戴斯潘和投手莫伊內羅等好手助陣，古巴隊總教練波羅多有信心在12強賽打出好成績，爭取以美洲區球隊排名第1，拿下奧運棒球賽門票。

古巴總教練波羅多。（記者塗建榮攝）

亞錦賽台灣隊隊長陳偉志指出，前幾年在國際賽戰古巴隊的經驗，實力的確有一些落差，不過，這一次的古巴隊看起來有恢復舊觀的趨勢。

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波羅多不諱言之前國家隊新陳代謝的確受到球員叛逃影響，但是目前狀況已有改善，加上日職同意古巴球隊參加12強賽，除了軟銀隊的冠軍班底，還有最快球速158公里的中日隊投手馬丁尼茲，對於球隊幫助很大。

賈西亞爾在4場總冠軍賽擊出3支全壘打、6分打點，打擊率0.375，獲選為總冠軍賽MVP，戴斯潘今年轟出生涯新高的36支全壘打，波羅多表示，賈西亞爾和戴斯潘能在高水準的日職打出好成績，實力當然不容置疑，莫伊內羅和馬丁尼茲的投球也是球隊的重要助力。

不過，賈西亞爾、戴斯潘和莫伊內羅並未隨古巴隊來台打熱身賽，波羅多表示，由於軟銀隊封王後有一整個星期的活動，賈西亞爾等人將在11月初直接飛到韓國和古巴隊會合，他們都是有經驗的選手，雖然沒有參加熱身賽，不會擔心他們的狀況。

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