NBA》面對老東家不留情面 魏少賽後吐露心聲

魏斯布魯克（左）今日面對老東家雷霆，繳出21分、12籃板、9助攻的「準大三元」成績。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季轉戰火箭的明星後衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），今日首度面對老東家雷霆絲毫不留情面，繳出21分、12籃板、9助攻的「準大三元」成績，賽後根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，魏斯布魯克在受訪時直言，雖然是面對待了11年的老東家，但當自己在場上打球時，是沒有任何朋友的。

魏斯布魯克生涯在雷霆度過了11個球季，今夏轉戰火箭後，今日是本季首次和老東家正面交鋒，賽前魏斯布魯克也向老搭擋亞當斯（Steven Adams）、羅伯森（Andre Roberson）等人寒暄，展現和前隊友的好交情，不過當進入比賽時，魏斯布魯克就開始大殺四方，最終更是奪下比賽勝利。

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賽後魏斯布魯克在受訪時霸氣表示，「是這樣的，當我在場上打球時，我沒有任何朋友，在球場上他們都知道不要和我說話，亞當斯雖然和我很親近，但在比賽中，只有斯伯丁（籃球）是我的朋友、我的隊友，僅此而已。」不過魏斯布魯克隨後強調，這不代表他沒有朋友，這一切僅限於場上，賽前、賽後他仍會和隊友聊天。

雖然魏斯布魯克此役繳出漂亮成績，但其實包含魏斯布魯克在內，火箭首節表現並不理想，一度落後達13分，直到第三節才成功反撲，使得魏斯布魯克賽後向全隊喊話，希望球隊在首節能夠打得更強勢。

「我們在場上不僅要做好充分準備，還得要打得更加努力才行，對我來說，努力拚戰不是一種選擇，這是我們要引以為傲的事，如果想要達到更好的水平，球隊必須每場比賽都做到這一點。」魏斯布魯克表示。

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