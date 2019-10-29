路跑》渣打公益馬拉松 曹純玉、鄭兆村、陳奎儒力挺

渣打馬攜手柯基犬卡卡首度推出聯名LINE貼圖。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2020渣打臺北公益馬拉松」開放報名迄今獲熱烈回響，奧運國手曹純玉、鄭兆村、陳奎儒力挺公益，跨刀拍攝「奧運之星⭐勇不設限」系列FB影片，渣打馬攜手柯基犬卡卡，推出聯名公益LINE貼圖，邀請民眾支持渣打Futuremakers全球公益計畫，報名渣打馬拉松跑步做公益。「2020渣打臺北公益馬拉松」首度推出全馬企業公益接力與報名公益捐款，企業、跑友愛心滿滿，公益跑起來，迄今19家企業報名全馬企業公益接力、捐款人數超過1,200人，捐款金額近百萬。

渣打國際商業銀行公共事務暨行銷處負責人/公關暨行銷長陳穎勳表示：「渣打臺北公益馬拉松和其他賽事不同，在於我們透過體育賽事向全民推動弱勢青年成長、學習及就業。過去六屆，我們已經累計服務727位視障朋友並幫助逾550位視障人才穩定就業。今年開始，渣打推出Futuremakers全球公益計畫，我們攜手馬拉松的贊助商與合作夥伴，共同舉辦弱勢青年工作坊，讓有夢想職業的弱勢青年在學生時期就提前接觸世界級品牌的知識與經驗，增加國際觀並且鼓勵他們不放棄向夢想前進。」

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2020渣打臺北公益馬拉松邁入第七年，特地邀請奧運選手曹純玉、鄭兆村、陳奎儒跨刀挺公益，拍攝「奧運之星⭐勇不設限」系列FB影片，呼應「Without Limits 我，勇不設限」。影片中曹純玉、鄭兆村、陳奎儒分別跨界挑戰標槍、跨欄、空手道，趣味KUSO的呈現方式，讓人看到平日在征戰運動場的選手，為了力挺公益表現出輕鬆詼諧的一面。他們透過影片鼓勵所有正在為夢想努力的朋友 –



曹純玉表示：願有多大、力就有多大！不管遇到多大的困難都要繼續堅持下去！（大會提供）

陳奎儒表示：相信自己做得到，自然會吸引能夠幫助你的人事物。（大會提供）

鄭兆村表示：像手中的標槍一樣，帶著堅定的信念，飛到最遠；只要持續向前，沒有到不了的地方。（大會提供）



渣打馬10/25（五）推出與插畫家馬蒂聯名的「渣打馬拉松X柯基犬卡卡 陪你無畏向前跑」公益貼圖。16張柯基犬卡卡與超萌導盲犬首度同台演出愛心滿滿溫暖系LINE貼圖，展現「Without Limits 我，勇不設限」與「Futuremakers」的精神，邀請大家為公益無畏向前跑，支持Futuremakers 全球計畫，幫助弱勢青年擁有學習、成長與就業的機會。就像貼圖中的柯基犬卡卡與超萌導盲犬一樣，在人生的馬拉松中相互扶持，有了彼此的陪伴與幫助，就能一起跑得更遠。

202 渣打臺北公益馬拉松的賽事主題，「Without Limits 我，勇不設限！」概念源自美國中長跑名將 Steve Roland Prefontaine，「許多人跑步比速度，我則是在挑戰自己的勇氣，在精疲力竭的腳步中，抵達終點前再次超越自己的極限。」秉持這樣的精神，渣打馬特別首創菁英跑者禮遇，只要2018-2019年曾參加過AIMS/IAAF認證賽事，男性全馬成績優於2小時50分（含）、女性優於3小時30分（含），即可免費參加全程馬拉松組別，並擁有菁英跑者專用號碼布，賽事當天享有起跑拱門保留第一排特別區，同時提前一分鐘起跑，賽後還可以獲得 Nike 提供運動商品一份，名額有限，額滿為止。

報名參加2020年渣打馬讓跑步變得更有意義，按讚加入『渣打臺北公益馬拉松』FB官方粉絲團，並持續關注最新動態 https://www.facebook.com/scbmarathon/，跑者名額有限，額滿為止，立即報名請至連結：https://scbmarathon.com/。

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