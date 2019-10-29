裙襬搖搖》頂尖高球女將來台踢館 喝珍奶先禮後兵

2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽29日舉行開賽記者會，五大賽球后格林（Hannah GREEN）（左起）、高真榮 、奈莉．科達（Nelly KORDA） 、涉野日向子（Hinako SHIBUNO）及台灣選手徐薇淩出席一同喝珍奶，邀請大家一同來看球賽。 （記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／林口報導〕年度高球盛會，2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽週四將於於美麗華高爾夫鄉村俱樂部點燃戰火。今開幕記者會邀請現任球后高真榮在內等5名頂尖選手出席，主辦單位特別送上台灣知名飲品珍珠奶茶當迎賓禮，叱咤國際高壇的名將也先禮後兵，迎接大賽來臨。

台灣選手徐薇淩（右）指導日本選手涉野日向子（左）喝珍珠奶茶。（記者劉信德攝）

目前世界排名第四的南韓名將李晶恩因身體不適缺席記者會，但最具冠軍相的高真榮仍讓現場感受到球后帶來的「韓式魅力」。

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年僅24歲、第二個LPGA球季，高真榮已登上后座，今年已斬獲4座冠軍，包括在五大賽的全日空錦標賽和愛維養錦標賽封后，讓她從默默無名的小將，一夕爆紅。

高真榮。（記者劉信德攝）

高真榮透露，「剛開始很難適應，還聘請運動心理諮商師，才慢慢學會與鎂光燈相處。」

今年8月勇奪英國女子公開賽冠軍，年僅20歲的涉野日向子，成為日本史上第2位在LPGA大賽封后的選手，一戰成名。

她透露，其實過去是壘球和高球雙棲選手，直到高中拿下一次高球賽冠軍，才立定志向，專心朝高球發展。

涉野日向子人生第一次來台灣，就要參加大賽，她笑說，「前一天有抽空到九份走走，放鬆心情，也品嘗台灣美食。本次平常心參賽，希望至少能拿到前10名。」

另外，上屆台灣LPGA冠軍N.柯達，女子PGA錦標賽冠軍澳洲格林昨也出席記者會，兩人也被看好是搶下后冠的熱門人選之一。

格林（Hannah GREEN）。（記者劉信德攝）

2019台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽29日舉行開賽記者會，五大賽球后格林（Hannah GREEN）（左起）、高真榮 、奈莉．科達（Nelly KORDA） 、涉野日向子（Hinako SHIBUNO）及台灣選手徐薇淩出席一同喝珍奶，邀請大家一同來看球賽。 （記者劉信德攝）

奈莉．科達（Nelly KORDA）（右）與高真榮（左）一同研究如何喝珍珠奶茶。（記者劉信德攝）

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