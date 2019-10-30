NBA》魔獸為湖人帶來「地獄般衝擊」 老大親口掛保證

湖人傳奇球星「老大」布萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年球季重返湖人的「魔獸」豪爾德（Dwight Howard），開季至今三場比賽扮演稱職替補戰力，攻守兩端都為球隊帶來相當大的貢獻，亮眼的成績也讓湖人傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）親口認證，豪爾德能為湖人帶來「地獄般的衝擊」，誇張的形容豪爾德的影響力。

湖人中鋒「魔獸」豪爾德。（資料照，USA TODAY Sports）

豪爾德曾在2012-13球季披上紫金戰袍，當時就與布萊恩一同攜手奮戰，不過最終兩人鬧出不合的問題，布萊恩也以「軟蛋（soft）」字眼罵過豪爾德，該年球季結束兩人不歡而散，豪爾德隨即轉戰休士頓火箭。

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如今布萊恩從旁觀者的角度來看，也觀察到豪爾德的改變，「我替他感到高興，有時候我們並沒有意識到我們有多麼熱愛比賽，直到開始失去了舞台。」布萊恩接受《洛杉磯時報》記者馬卡茲（Arash Markazi）採訪時表示，「有時候我們不知道機會是否會再次出現，但對於豪爾德來說，我相信他很珍惜這個機會，他對於比賽認知有了新的改變，所以我認為他會為湖人帶來地獄般的衝擊。」

豪爾德開季三場比賽，場均上場20.3分鐘，繳出7分、7.7個籃板、2.3次阻攻，逐漸找回昔日主宰禁區的身手，前日對戰黃蜂，更是全場8投8中，貢獻16分、10籃板「雙十」成績，寫下本季新高。

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