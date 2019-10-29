獨家直擊》高球場的心臟 漂亮果嶺背後的秘密

裙襬搖搖ＬＰＧＡ錦標賽，是國內指標型賽事，大會不敢大意，全天監控球場狀況。圖為安東貿易代理商工作人員，與球場維護人員。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／林口報導〕果嶺是高球場的心臟，也是選手決勝負的關鍵場域。草皮必須平整，每根草都須修齊，避免影響球的轉速和方向。

大賽在即，美麗華高爾夫鄉村俱樂部不敢馬虎，球場整理皆由專人監控，配合氣候、濕度做不同的維護。其中果嶺保養更是專精，本次大會特別購買3台從美國進口的頂級果嶺割草機，每台要價破百萬，期盼給選手最棒的比賽舞台。

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果嶺割草機。（記者廖聿偉攝）

普通球場的果嶺，高球滾動速度約為7呎，但頂尖賽是必須至少超過10呎，美巡賽果嶺球速則可超過12呎。但要割出平整的草坪，必須有頂級的機具，與專業的割草師傅，才能達成。

TORO果嶺割草機重量超過600公斤，但每個輪胎的切線壓力僅12公斤，對草坪傷害比人在上面走動還少上數倍，其關鍵在於三個氣球胎，利用氣球的原理，將壓力平均釋放在圓弧的平面，減低對草坪生長的破壞。

割草機上裝有三條大型刀具，每分鐘3000轉，每一個果嶺必須垂直來回修剪，約需花30分鐘。整理完畢後，還要用滾壓機讓果嶺完全平整，才算大功告成。

以這次比賽為例，18個果嶺總共會動用3組人馬，一人負責6個果嶺。至於若遇到大雨，則會動用大型的吸水機，盡量不讓果嶺積水。

全台最年輕的機修師兼割草師謝博傑，操作果嶺割草機。（記者廖聿偉攝）

台灣高球機修師兼割草師全台不到10人，年僅32歲的謝博傑形容，割草師可能比農夫還辛苦，每天必須三點起床，在球員尚未到場前，就必須將球場整理完畢，且一天至少要修整2、3次，壓力非常大。

謝博傑說，割草師的平衡感非常重要，必須把壓力平均分攤在每一寸草地上，只要分神，就會造成無可抹滅的傷害。入行初期，曾將果嶺挖了一個小坑洞，除了被廠商痛罵一頓，還必須找相同向光性與長度相仿的草皮來修補，需花費大量的時間。

經歷七年的淬鍊，謝博傑說，「天還沒亮就起床，難免會有起床氣，但仍必須保持高度專注，久而久之，我休養也變得更好，做事情較心平氣和。」

全台灣約有62座合格球場，TORO果嶺割草機由安東貿易公司獨家代理，銷售工程師湯有騰表示，「除了代理機械外，我們也會訓練一批專屬的維修人員；大比賽期間，割草師和維修師都會住在球場，隨時監控球場情況，維持最高品質。」

果嶺滾壓機。（記者廖聿偉攝）

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