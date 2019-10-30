WTA年終賽 謝淑薇女雙小組賽2連勝

〔中央社〕台灣網球一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃，今天凌晨在WTA年終總決賽女雙小組賽第2戰，以6比2、1比6、10比5拍落捷克組合，收下2連勝，晉級4強希望濃厚。

WTA年終總決賽今年在中國深圳舉行，年度積分前8的單、雙打組合獲得參賽資格，8組雙打被分為紅組和紫組，小組內進行單循環賽，取分組前2晉級4強，今年共2組台將入圍，分別為詹詠然與詹皓晴、謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova），分屬紅組、紫組。

請繼續往下閱讀...

謝淑薇與史翠可娃小組賽首戰出戰中國的張帥與澳洲的史托蘇兒（Samantha Stosur）所組成的「中澳聯軍」，鏖戰3盤才過關，「台捷聯軍」今天與捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova）交手。

謝淑薇與史翠可娃開賽連保帶破，取得4比1領先，並在盤末再度破發得手，以6比2搶下首盤。

第2盤戰況急轉直下，「台捷聯軍」3度發球局失守，僅保住一個發球局，以1比6讓出次盤。

決勝盤「搶十」大戰，謝淑薇與史翠可娃歷經開賽短暫落後，隨後拉出3比0攻勢超前，並守住領先優勢，以10比5勝出。（編輯：陳政一）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法