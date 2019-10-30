世界大賽Live》天小小史6上6下！ 太空人2：1國民

第三局

3下，小史再次投出三上三下。

3上，韋蘭德單局兩保送但讓索托擊出滾地球無失分，三出局。

第二局

2下，小史回穩投出三上三下。

2上，韋蘭德三上三下飆出2K。

柏格曼超前轟。（法新社）

第一局

1下，史普林格敲出左外野方向二壘安打，艾圖維敲出左外野高飛犧牲打，雙方1：1平手，布蘭特利站著不動被三振。柏格曼敲出左外野陽春彈，太空人2：1超前，古利爾左外野飛球被接殺，三出局。

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史普林格率先敲出二壘安打上壘，並跑回太空人隊第一分。（今日美國）

艾圖維敲出高飛犧牲打。（法新社）

1上，透納敲出三壘軟弱滾地球，柏格曼傳一壘出局，國民發動挑戰，挑戰成功，透納擊出內野安打上壘，伊頓犧牲觸擊護送跑者上二壘，一出局。倫登敲出突破佈陣的二壘方向安打帶有打點，國民1：0太空人。索托飛球出局。肯德瑞克敲出飛球出局，三出局。

倫登幫助國民隊先馳得點。（法新社）

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第6戰，太空人隊在國民客場拿下3連勝成功聽牌，今天回到家中由韋蘭德（Justin Verlander）先發，生涯季後賽尚未奪下勝投的他，能否拿下這最重要的一勝？國民隊則派出「天才中史」史崔斯伯格（Stephen Strasburg）先發，上場面對太空人6局7K僅失2芬奪下勝投，今日他將想辦法壓制太空人隊打線，將戰線拉長至殊死第七戰。

國民先發打線：

1.透納（Trea Turner） 游擊手

2.伊頓（Adam Eaton） 右外野

3.倫登（Anthony Rendon） 三壘手

4.索托（Juan Soto） 左外野

5.肯德瑞克（Howie Kendrick） 指定打擊

6.卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）二壘手

7.齊默曼（Ryan Zimmerman）一壘手

8.羅布列斯（Victor Robles） 中外野

9.高姆斯（Yan Gomes） 捕手

太空人先發打線：

1.史普林格（George Springer） 中外野

2.艾圖維（Jose Altuve） 二壘手

3.布蘭特利（Michael Brantley） 左外野

4.柏格曼（Alex Bregman） 三壘手

5.古利爾（Yuli Gurriel） 一壘手

6.阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）指定打擊

7.柯瑞亞（Carlos Correa） 游擊手

8.奇里諾斯（Robinson Chirinos） 捕手

9.瑞迪克（Josh Reddick） 右外野

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