MLB》就等隊友延長戰線 薛哲預告第7戰回歸！

薛哲表示自己能夠在第7戰先發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊薛哲（Max Scherzer）在上場比賽時因起床時脖子痙攣導致無法在重要的第5戰先發，今天他的身影出現在太空人隊的主場開始練投，他也告訴總教練馬丁尼茲（Dave Martinez），如果球隊能贏下今天的比賽，他將能在第7戰先發。

薛哲今天在場上開始了完整的投球練習，並在回到休息室時告訴記者他很好。總教練馬丁尼茲也說道：「沒錯，他很好。」並透露薛哲並不會在第6戰上場，但他在第7戰將不會有任何投球限制。

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薛哲在前天的比賽中因為頸部痙攣無法上陣，當時球團希望給薛哲24小時的時間，看看他的頸部在接受可體松治療後的反應。來看他能不能在第6戰上場後援，或者是可能在第7戰先發。如果薛哲的傷勢出現任何退步的跡象，那麼球團將能讓完整休息的桑契斯（Anibal Sanchez）上場先發，他在上週日進行過牛棚練投，而左投手柯賓（Patrick Corbin）也可能會在這兩場比賽後援上場。

對國民隊來說另一個好消息是，在第三戰因為右髖部屈肌受傷的捕手鈴木清，他將能夠在第六戰擔任代打以及負責球賽後段的守備，而且如果他足夠健康的話，那麼他將能夠在可能的第七戰擔任先發投手薛哲的捕手。

玲木清有望今天歸隊。（法新社）

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