NBA》打火兄弟力戰加州野火 詹皇送美食慰勞前線

詹姆斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國加州野火蔓延,已有約20萬民眾被迫逃離家園,湖人當家球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)也是受害者,逃難之於仍心繫在第一線救災的消防員,在「Taco Tuesday」派出裝滿墨西哥玉米餅捲的專車到前線慰勞。

洛杉磯405號州際公路西側近日在日落大道以北和蓋蒂中心附近發生熊熊大火,當地發出強制疏散命令,上萬戶居民連夜撤離家園,其中也包括湖人球星詹姆斯和他的家人,他們在凌晨2點中撤離,目前暫時安頓在飯店當中,詹姆斯也直呼這次野火「真的是太恐怖了!」

詹姆斯為了感謝在前線辛苦的消防員,特地派出裝滿墨西哥玉米餅的專車讓消防員能一飽口福,洛杉磯市長Eric Garcetti也在推特發文感謝詹皇的善舉。

Thank you, @KingJames, for generously sending a taco truck to support our @LAFD firefighters, first responders, and partner agencies working to fight the #GettyFire. pic.twitter.com/rgTSMgWXLU