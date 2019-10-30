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NBA》打火兄弟力戰加州野火 詹皇送美食慰勞前線

2019/10/30 09:06

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國加州野火蔓延，已有約20萬民眾被迫逃離家園，湖人當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也是受害者，逃難之於仍心繫在第一線救災的消防員，在Taco Tuesday派出裝滿墨西哥玉米餅捲的專車到前線慰勞。

洛杉磯405號州際公路西側近日在日落大道以北和蓋蒂中心附近發生熊熊大火，當地發出強制疏散命令，上萬戶居民連夜撤離家園，其中也包括湖人球星詹姆斯和他的家人，他們在凌晨2點中撤離，目前暫時安頓在飯店當中，詹姆斯也直呼這次野火「真的是太恐怖了！」

詹姆斯為了感謝在前線辛苦的消防員，特地派出裝滿墨西哥玉米餅的專車讓消防員能一飽口福，洛杉磯市長Eric Garcetti也在推特發文感謝詹皇的善舉。

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