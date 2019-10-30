羽球》香港站挑戰賽史最多冠 小戴有望對決南韓天才少女

戴資穎有望在香港公開賽16強與安洗瑩交手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕11月12日開打的超級500系列香港公開賽籤表近日出爐，台灣羽球一姐戴資穎首輪將對上世界排名第15的中國好手韓悅，16強有望對決甫奪下法國賽冠軍的17歲南韓天才少女安洗瑩，也有機會挑戰賽史最多4冠紀錄。

戴資穎前兩週展開歐洲行，先在超級750系列丹麥羽球公開賽衛冕成功，隔週再征同等級的法國公開賽，在4強止步未能成功保分，將球后寶座拱手讓給日本女將奧原希望。

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戴資穎去年在香港賽4強戰因傷退賽，無緣挑戰3連霸，今年捲土重來，以頭號種子之姿位居籤表上半部，首輪將對上中國好手韓悅，這也是兩人生涯首度碰頭，小戴如果順利挺進16強，有望與衝上世界第11名的安洗瑩再度對決，兩人上次交手是在今年5月的蘇迪曼盃團體賽，當時安洗瑩僅花37分鐘就以21：8、21：12直落二爆冷擊敗戴資穎，震撼羽壇引發熱議，安洗瑩成長速度驚人，上週奪下生涯首座超級750系列大賽冠軍，並成為史上最年輕的冠軍得主。

戴資穎若是上演甜蜜復仇晉級，8強假想敵預計是印度前球后賽娜，闖進4強的話就有機會對上中國一姐陳雨菲，小戴將挑戰賽史最多4冠紀錄，她曾在2014、2016和2017年在該站奪冠。

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