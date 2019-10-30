世界大賽》主審趕走教頭寫23年紀錄 國民仍退太空人殺進驟死戰（影音）

馬丁尼茲遭驅逐出場。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕國民隊教頭馬丁尼茲在7局上不滿打者遭判妨礙守備，被主審驅逐出場，不過先發投手史崔斯柏格力撐8.1局掉2分，加上倫登單場猛灌5打點，終場以7：2擊敗太空人，殺進世界大賽驟死戰。

雙方首局都有攻勢，國民倫登在二壘有人敲出適時安打，率先攻下1分；太空人下半局反攻，史普林格開局二壘打，趁暴投上三壘，艾圖維高飛犧牲打送回追平分，隨後柏格曼轟出陽春砲，一舉超前比分。

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史崔斯柏格首局雖掉2分，先發中後段都沒有掉分，隊友在5局上挺身而出，伊頓先敲追平轟，隨後索托再轟出超前分全壘打，讓太空人隊先發韋蘭德維持世界大賽1勝難求的難堪紀錄。

索托敲出超前轟後帥氣甩棒。（法新社）

索托在季後賽已轟克蕭和韋蘭德，成為史上第2位在單一季後賽砲轟2名MVP強投的球員，僅次於去年紅襪馬丁尼茲。他在季後賽已累積5發全壘打，追平2003年卡布雷拉的21歲或更年輕球員最多全壘打紀錄。

比賽在7局上一度出現爭議，國民攻佔一壘，透納敲出軟弱滾地球，太空人投手丟向一壘有點傳歪，一壘手古利爾延伸手套接球，卻被跑者透納撞掉，主審裁定妨礙守備，原本國民0出局攻佔二三壘，變成1出局一壘有人，讓總教練馬丁尼茲猛烈抗議。

One of the worst calls I’ve ever seen! pic.twitter.com/tYL6vIlVu6 — Baseball Bros （@BaseballBros） October 30, 2019

即便倫登隨後補上2分砲，仍幫國民添加保險分，馬丁尼茲氣不過，換局時仍向主審抗議，最終被趕出場，成為23年來首位在世界大賽被驅逐出場的教頭。

倫登9局上再補2分打點二壘安打，單場猛灌5打點，史崔斯柏格更繳8.1局7K掉2分的超好投，護送國民隊殺進明天世界大賽最終戰。

倫登單場猛敲5打點。（法新社）

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