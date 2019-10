世界大賽》主審趕走教頭寫23年紀錄 國民仍退太空人殺進驟死戰（影音）

馬丁尼茲遭驅逐出場。(法新社)

〔記者龔乃玠/綜合報導〕國民隊教頭馬丁尼茲在7局上不滿打者遭判妨礙守備,被主審驅逐出場,不過先發投手史崔斯柏格力撐8.1局掉2分,加上倫登單場猛灌5打點,終場以7:2擊敗太空人,殺進世界大賽驟死戰。

雙方首局都有攻勢,國民倫登在二壘有人敲出適時安打,率先攻下1分;太空人下半局反攻,史普林格開局二壘打,趁暴投上三壘,艾圖維高飛犧牲打送回追平分,隨後柏格曼轟出陽春砲,一舉超前比分。

史崔斯柏格首局雖掉2分,先發中後段都沒有掉分,隊友在5局上挺身而出,伊頓先敲追平轟,隨後索托再轟出超前分全壘打,讓太空人隊先發韋蘭德維持世界大賽1勝難求的難堪紀錄。

索托敲出超前轟後帥氣甩棒。(法新社)

索托在季後賽已轟克蕭和韋蘭德,成為史上第2位在單一季後賽砲轟2名MVP強投的球員,僅次於去年紅襪馬丁尼茲。他在季後賽已累積5發全壘打,追平2003年卡布雷拉的21歲或更年輕球員最多全壘打紀錄。

比賽在7局上一度出現爭議,國民攻佔一壘,透納敲出軟弱滾地球,太空人投手丟向一壘有點傳歪,一壘手古利爾延伸手套接球,卻被跑者透納撞掉,主審裁定妨礙守備,原本國民0出局攻佔二三壘,變成1出局一壘有人,讓總教練馬丁尼茲猛烈抗議。

One of the worst calls I’ve ever seen! pic.twitter.com/tYL6vIlVu6