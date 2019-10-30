MLB》怪物少年索托開轟創紀錄 超狂甩棒引熱議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕5天前才剛滿21歲的國民少年強打索托，今天在世界大賽第6戰面對韋蘭德（Justin Verlander）開轟，系列賽單場3轟，是大聯盟史上最年輕完成這項紀錄的選手。

索托在5局上面對韋蘭德的95.9英哩的偏高速球，一棒掃出初速111英哩、仰角37%，距離413英呎的超大號全壘打，生涯季後賽累積5轟，讓他超越老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera），成為21歲以下單一季後賽最多轟的球員。

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索托超前轟締造歷史紀錄。（美聯社）



索托這發超前轟，也讓他成為自傳奇球星曼托（Mickey Mantle ）以來，世界大賽史上最年輕於輸球即淘汰的比賽敲出超前轟的球員。曼托曾在1952年的季後賽第7戰，以20歲又353天的年紀敲出一發超前轟。

值得一提的是，索托在敲出這發全壘打後的甩棒動作，還「刻意」模仿今天首局敲出全壘打的柏格曼（Alex Bregman），柏格曼在首局開轟後手握著棒子，跑到一壘後才將棒子拿給一壘指導教練，而索托有樣學樣，在開轟後拿著棒子跑向一壘，但他在一壘指導教練拿到前，就先將棒子丟到地上，挑釁意味十足。

柏格曼開轟後握著棒子走上一壘。（法新社）

索托同樣也在開轟後握著棒子上一壘，並在太空人隊面前甩掉。（美聯社）

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