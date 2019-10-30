高球》高雄公開賽總獎金3百萬 澄清湖畔10國好手逐洞

（左起）台灣職業高爾夫協會理事長謝錦昇、高雄高爾夫球場理事長張德雄、名譽理事長陳田圃為賽事開球。（照片由TPGA提供）

［記者黃旭磊／高雄報導］2019高雄公開賽於髙雄（澄清湖）高爾夫俱樂部舉行，總獎金3百萬元吸引10國、142名好手逐洞追桿。

賽事為今年台灣巡迴賽倒數第2站，今天起至11月2日進行4回合、72洞角逐，比賽前2回合結束，取成績前50名晉級後兩回合決賽，包括澳洲丶香港丶印度丶日本丶馬來西亞丶菲律賓丶瑞典丶泰國丶美國及我國，128名職業球員、14名業餘青少年好手參賽。

請繼續往下閱讀...

高雄高爾夫俱樂部及台灣職業高爾夫協會主辦賽事；主辦單位表示，高雄公開賽今年是第32屆，歷史悠久，去年將名稱改為陳啓川先生紀念公開賽，今年恢復名稱，年輕選手葉昱辰尋求衛冕，2013年冠軍丶台巡獎金排名首位林文堂去年並列亞軍，將爭取第二冠。

台灣職業高爾夫協會理事長謝錦昇（中）致開幕詞。（照片由TPGA提供）

主辦單位說，台灣最新獎金名列前20名選手，有16人參賽，包括王偉倫（新生代排名第4）丶呂偉智、謝東宏丶宋孟璋丶劉又睿及邱瀚霆（去年並列亞軍），至於國外好手包括今年南寶公開賽冠軍菲律賓選手拉庫納（Tony Luscuna）、2017年台豐ADT冠軍泰國帕納康（UTHAIPAS, PANNAKORN），精彩可期。

大會另設第 14洞一桿進洞獎，由ThreeBond公司提供獎金 10 萬元，破球場記錄獎（呂良煥老師保持65桿），由高雄球場提供獎金2萬元，而賽事期間也開放觀眾下場，今、明（30日、11月1日）整天、週五、六中午12點前，歡迎民眾揮桿體驗。

2019高雄公開賽吸引10國、142名好手逐洞追桿。（照片由TPGA提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法