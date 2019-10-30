NBA》少主楊恩扭傷腳踝退場 老鷹不敵熱火苦吞2連敗

楊恩上半場扭傷右腳踝提前退場治療。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天作客挑戰熱火，賠了夫人又折兵，主控楊恩（Trae Young）在第2節扭傷右腳踝提前退場，傷勢狀況不明，熱火球星J.巴特勒（Jimmy Butler）回歸首戰挹注21分，率領球隊終場以112：97大勝老鷹，賞給對手2連敗。

老鷹主控楊恩在第2節進行不到2分鐘時，在一次切入中落地不慎踩到熱火前鋒溫斯洛（Justise Winslow）的腳，扭傷右腳腳踝，他隨即也在隊友的攙扶下提前退場，此役只出賽11分鐘，貢獻5分、2籃板和2助攻，雖然X光檢查的結果為陰性，但明天仍需接受MRI核磁共振進一步來做檢查，恐怕至少要缺席2週。楊恩上週繳出38.5分、7籃板和9助攻的驚人數據，獲選為東部首週最佳球員。

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少了老鷹的楊恩毫無追分之力，下半場都落後雙位數差距，熱火曾一度領先多達20分之多，雖然老鷹中鋒J.柯林斯（John Collins）獨拿30分、7籃板，但一人難敵眾拳，熱火終場以112：97大勝老鷹。

熱火共有3人得分破20分，新秀赫爾羅（Tyler Herro）攻下全隊最高的29分，另有7籃板，卓吉奇（Goran Dragic）和J.巴特勒都貢獻21分，阿德巴約（Bam Adebayo）繳出17分、10籃板和3阻攻，努恩（Kendrick Nunn）也挹注17分。

巴特勒回歸首戰繳21分。（今日美國）

赫爾羅。（今日美國）

J.柯林斯。（美聯社）

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