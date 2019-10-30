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MLB》國民跑壘變妨礙守備爭議判決 大聯盟裁判工會說明

2019/10/30 12:47

影片來源：大聯盟官網

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第6戰，國民透納（Trea Turner）在第7局敲投手前滾地球，他邁力衝跑壘撞到太空人一壘手古利爾（Yuli Gurriel）的手套，主審認定是妨礙守備，讓國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）大為光火，之後他抗議遭驅逐出場，不少球員也認為這是糟糕的判決，但大聯盟裁判工會認為這是正確的。

7局上高姆斯（Yan Gomes）敲安上壘，透納敲投手前滾地球，太空人投手皮考克（Brad Peacock）下丘傳一壘要刺殺，透納跑在線內撞到一壘手古利爾的手套。主審霍爾布魯克（Sam Holbrook）認定是妨礙守備，透納出局，一壘跑者仍待在一壘。

國民透納跑壘爭議判決。（法新社）

國民教頭馬丁尼茲火大抗議，現場裁判也透過電視輔助判決檢視，約過了4分多鐘後，仍維持原判。不過，之後倫登（Anthony Rendon）敲兩分砲，擴大至5：2，來到3分差；該半局結束後，馬丁尼茲就朝著主審霍爾布魯克和一壘審Gary Cederstrom咆嘯，最後遭趕出場。

大聯盟記者海曼在推特上發文說，「這傳球晚了、還更內側，我會說是安全上壘。」；費城人強投投手阿里耶塔（Jake Arrieta）也直說，「這判決太糟了！」

不過，大聯盟裁判工會今天在推特上發文說明，這是正確的判決，當透納往一壘衝時，他人不在壘線上，干擾古利爾的守備。

影片來源：大聯盟官網

國民總教練馬丁尼茲上前抗議。（法新社）

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