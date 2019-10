MLB》國民跑壘變妨礙守備爭議判決 大聯盟裁判工會說明

(影片來源:大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕世界大賽第6戰,國民透納(Trea Turner)在第7局敲投手前滾地球,他邁力衝跑壘撞到太空人一壘手古利爾(Yuli Gurriel)的手套,主審認定是妨礙守備,讓國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)大為光火,之後他抗議遭驅逐出場,不少球員也認為這是糟糕的判決,但大聯盟裁判工會認為這是正確的。

7局上高姆斯(Yan Gomes)敲安上壘,透納敲投手前滾地球,太空人投手皮考克(Brad Peacock)下丘傳一壘要刺殺,透納跑在線內撞到一壘手古利爾的手套。主審霍爾布魯克(Sam Holbrook)認定是妨礙守備,透納出局,一壘跑者仍待在一壘。

請繼續往下閱讀...

國民透納跑壘爭議判決。(法新社)

國民教頭馬丁尼茲火大抗議,現場裁判也透過電視輔助判決檢視,約過了4分多鐘後,仍維持原判。不過,之後倫登(Anthony Rendon)敲兩分砲,擴大至5:2,來到3分差;該半局結束後,馬丁尼茲就朝著主審霍爾布魯克和一壘審Gary Cederstrom咆嘯,最後遭趕出場。

大聯盟記者海曼在推特上發文說,「這傳球晚了、還更內側,我會說是安全上壘。」;費城人強投投手阿里耶塔(Jake Arrieta)也直說,「這判決太糟了!」

不過,大聯盟裁判工會今天在推特上發文說明,這是正確的判決,當透納往一壘衝時,他人不在壘線上,干擾古利爾的守備。

The Correct Call;

The runner is only allowed to EXIT the lane to touch 1st base. Turner was NOT IN THE LANE when he stepped towards first BASE and interfered with Guriel so he was NOT afforded the protection the lane provides. #MLBUA #2019WorldSeries pic.twitter.com/CFR28t0xpb