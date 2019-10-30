NBA》戴維斯三節轟40分20籃板締超狂紀錄 湖人退灰熊奪3連勝

A.戴維斯此役前三節就狂轟40分，另外抓下20籃板。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰灰熊，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）大顯神威，繳出40分、20籃板的恐怖數據，率隊以120：91擊敗灰熊收下3連勝。

灰熊首節開局打出一波15：2的小高潮，湖人靠著A.戴維斯肆虐禁區追分，首節就貢獻16分、9籃板，幫助球隊追到僅落後5分，湖人次節防守加壓，讓對手命中率驟降，但三分外線13投僅中1，只能在後苦苦追趕，A.戴維斯在上半場壓哨補籃助隊超前，湖人半場以49：47取得領先。A.戴維斯上半場就繳出20分、12籃板的雙十表現。

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進入第三節，詹姆斯（LeBron James）得分火力加溫，與A.戴維斯聯手率隊打出一波31：3的攻勢甩開對手，灰熊在該節後半段6分鐘進攻大當機，1球未進，A.戴維斯單節轟進20分，湖人第三節取得88：67的21分領先。

A.戴維斯前三節就狂拿40分、20籃板，成為湖人隊史自2003年名人堂傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）後的第一人，27罰26中也寫下隊史和個人生涯新高，第四節提前打卡下班，湖人終場就以120：91擊敗灰熊。

湖人「詹皇」詹姆斯攻下全隊次高的23分，另有8助攻，布萊德利挹注12分；灰熊以瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）的14分11籃板雙十數據最佳，新秀莫蘭特（Ja Morant）則貢獻16分。

詹姆斯（右）貢獻23分、8助攻。（今日美國）

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