MLB》主場都不主場了！ 本次世界大賽寫唯一詭譎紀錄

國民隊擊敗太空人隊，雙方6勝都從對手主場獲得，寫下世界大賽首次紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊今天靠著「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）8.1局失2分的好投，加上倫登（Anthony Rendon）單場5打點助陣，讓他們成功在客場追平系列賽，這次的世界大賽也成為大聯盟史上唯一一次，前6戰全由客場球隊獲勝的系列賽。

兩隊前5戰都在對方的客場拿下勝利，國民隊前兩戰先在美利果球場取得2連勝，太空人隊則在國民公園球場拿下3連勝聽牌，今天國民隊再次回到美利果球場，以7：2擊敗主場的太空人隊，寫下大聯盟首次前6戰客場贏球的歷史紀錄。

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世界大賽史上最多客場球隊連勝的紀錄，是1996年的勇士與洋基系列賽，當時前5戰都由客場球隊獲勝，不過洋基隊在第6戰於主場擊敗勇士隊拿下世界冠軍。國民太空人在前天追平這項紀錄，今天正式超前。

同時這場也是國民隊今年季後賽第4度面臨輸球即淘汰的比賽，而他們在這4場比賽全數取勝，這是大聯盟史上第一次出現這個情形，明天國民隊將要與太空人隊在美利果球場打驟死第7戰。預計雙方將會派出薛哲（Max Scherzer）對上葛蘭基（Zack Greinke）。

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